Оливье с жареными грибами: Высоцкая рекомендовала улучшенный рецепт салата к Новому году

В преддверии Нового года актриса Юлия Высоцкая на своем интернет-проекте «Едим дома!» делится лучшими на ее взгляд рецептами блюд к праздничному столу. Среди них оказался и этот способ приготовления оливье от подписчицы, в котором колбаса заменена на грибы. Указывается, что особенно вкусным он получится с шампиньонами, которые очень ароматны и нежны.

Ингредиенты: 3 картошки, 2 морковки, 1 маринованный огурец, 6 яиц, 100 граммов шампиньонов, 3 столовые ложки консервированного горошка, 3 стебля зеленого лука, 2 перепелиных яйца, 3 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки растительного масла, соль и перец.

Отварить картошку, морковку, яйца. Остудить, нарезать на кубики (перепелиные оставить на украшение). Грибы нарубить и обжарить до золотистой корочки на масле. Смешать все с горошком, нарезанными огурчиками, майонезом, посолить.

Выложить в салатник или на плоскую тарелку в форму, которую потом нужно снять, сверху украсить зеленым луком, перепелиными яйцами и парочкой грибочков, обжаренных половинками.

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