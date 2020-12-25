«Безумно вкусно!»: Ивлев показал, как быстро приготовить роллы из ветчины, зелени и сыра

Телеповар добавил в них яркий перец, и закуска стала еще интереснее.

Телеповар Константин Ивлев, известный по проекту «На ножах», в эфире своего YouTube-шоу «Ивлев шеф» рассказал, как приготовить простую, но очень аппетитную закуску. Она, по его словам, разлетается со стола в считанные секунды. Речь идет о роллах из ветчины с сырной начинкой.

«В Советском союзе такие рулеты были одной из самых распространенных холодных закусок. Безумно вкусно!» — сказал шеф.

И сообщил, что видоизменил старый знакомый рецепт на свое профессиональное усмотрение. Вместо обычно сыра он использовал мягкий, а также включил в состав болгарский перчик.

Ингредиенты: 200 граммов ветчины, 100 граммов сыра творожного или сливочного, 30 граммов сладкого перца, 10 граммов петрушки и укропа (другую зелень Константин не советует использовать), чеснок по вкусу.

Перец очистить, нарезать очень мелким кубиком. Чеснок выдавить через пресс или нарубить. Зелень измельчить ножом. Смешать все это с сыром.

Ветчину нарезать на тоненькие слайсы и разложить по ней начинку, свернуть в роллы, при желании их можно нарезать.

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