«Все гениальное — просто»: Антонова рассказала, как приготовить мандариновый пирог

Какой Новый год без мандаринов? Эти яркие фрукты настолько прочно ассоциируются с праздниками, что стол без них сложно представить. Наталия Антонова придумала, как можно использовать мандарины в приготовлении блюд, а именно сладостей. В своем Instagram актриса поделилась способом приготовления мандаринового пирога.

«Высокий, нежный бисквит и сочный мандарин, на мой взгляд, великолепное сочетание! Все гениальное – просто!», — написала Антонова.

Ингредиенты: яйца 3 шт, сахар 150 гр., молоко 50 мл., растительное масло 150 мл, мука 300 гр, разрыхлитель 15 гр, мандарины 6-7 шт.

Способ приготовления: взбить миксером яйца, сахар, молоко, растительное масло. Постепенно добавить муку и разрыхлитель. Дно формы для запекания застелить кулинарной бумагой, смазать сливочным маслом и посыпать сахаром. На дно формы выложить мандарины. Залить тесто и отправить в духовку на 40-45 минут. Запекать при температуре 180 градусов.

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