«Праздничное блюдо за копейки»: как вкусно запечь скумбрию с хреном и горчицей по рецепту Емельяненко

Чтобы полакомиться этой рыбой, не придется стоять у плиты долгое время.

Телеповар Василий Емельяненко, известный по проекту «Мастер-шеф», на своем YouTube-канале Gadget Chef поделился рецептом запеченной скумбрии. Пикантность и интересный вкус рыбе придает состав соуса, который включает хрен, горчицу и майонез. А ягоды брусники сделают готовое блюдо красивым и подарят приятную кислинку.

«Сегодня я покажу вам, как приготовить праздничное блюдо за копейки. Запеченная скумбрия делается очень просто и, к тому же, вам не придется долго стоять у плиты, чтобы его приготовить. Этот рыбный деликатес гарантированно придется по вкусу вам и вашим гостям», — выразил уверенность фуд-блогер.

Ингредиенты: 2 скумбрии замороженные, половинка луковицы, 2 ложки майонеза, 2 – хрена столового, чайная ложка горчицы, столько же – аджики абхазской, половинка апельсина, несколько веток тимьяна, петрушка, зеленый лук, растительное масло, соль и перец по вкусу, брусника.

Рыбу почистить, удалить хвост и плавники. Разделить каждую на три части, разложить в форме для запекания вертикально. Порезать полукольцами лук, разбросать по скумбрии.

Сделать соус, смешав горчицу, хрен, аджику, майонез, сок апельсина, небольшое количество растительного масла.

Посыпать скумбрию немного тимьяном. Полить равномерно соусом, помогая силиконовой лопаткой, распределить его по всей рыбе.

Духовку разогреть до 180 градусов, поставить туда рыбу, запекать 40 минут.

Запеченную скумбрию разложить по тарелкам, полить образовавшимся соком, посыпать рубленой зеленью и брусникой.

«Нежнейшую запеченную скумбрию подаем на праздничный стол и удивляем простым и очень вкусным блюдом своих гостей», — сказал Василий.

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