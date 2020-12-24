Изысканно и просто: Высоцкая поделилась рецептом свинины с ананасами в азиатском стиле

Блюдо готовится из доступных ингредиентов, но радует вкусом и красивым внешним видом.

Специально для приверженцев простой, но очень аппетитной азиатской кухни Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт свинины с ананасами и овощами. Соевый соус и бальзамический уксус придадут блюду тот самый изысканный вкус.

Ингредиенты: 450 граммов свиной вырезки, 170 граммов риса, банка ананасов консервированных кусочками, 2 сладких перца (для красоты взять разноцветные), 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 кусочек имбиря, 3 столовые ложки растительного масла, 4 – соевого соуса, 2 – бальзамического уксуса, столовая ложка кунжута, чайная ложка крахмала, соль и перец по вкусу.

Рис отварить. Болгарский перец очистить от перегородок и семечек, порубить на кубики. Лук порезать соломкой.

Мясо нарезать на стейки, обжарить на масле до полуготовности. Чеснок и имбирь очистить, меленько порубить, бросить в сковороду к мясу. Сюда же отправить перец и лук, обжарить до золотистой корочки. Далее выложить в сковороду ананасы, размешать, влить соус, уксус, развести крахмал, добавить. Все посолить, поперчить и потомить, пока свинина не станет абсолютно готовой.

Подавать на стол с рисом, посыпав сверху кунжутом.

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