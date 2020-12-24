«Поверьте, это вкусно!»: Ивлев поделился рецептом салата с жареной птицей похожего на оливье

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу «Ивлев шеф» специально для любителей оливье поделился рецептом «русского салата», который он готовит в ресторанах.
«Я его подсмотрел во Франции, когда учился там. Но добавил в него несколько своих ингредиентов», — сказал он.
Ингредиенты: 2 перепелки, 200 граммов салата айсберг, 5 вареных яиц, 50 граммов майонеза, 30 граммов сливочного хрена, 50 граммов зеленого горошка, 200 граммов вареной моркови, 100 граммов свежего огурца, 100 граммов соленого огурца, 50 граммов растительного масла, 3 грамма свежего тимьяна, соль и перец по вкусу.
Замороженный горошек бросить в кипящую воду, затем быстро погрузить в ледяную воду. Так он не потеряет свой цвет при тепловой обработке.
Овощи нарубить кусочками размером с горошину. Порезать средне салат. Яйца натереть на терке. С птицы снять мякоть, кожицу не убирать. Перепелку прижарить на оливковом масле вместе с тимьяном, перчить и солить нужно сразу. Грудки оставить на декорацию, все остальные части мелко нарубить.
Все ингредиенты выложить в большую чашу, добавить майонез и ложку сливочного хрена, перемешать. Па плоскую тарелку поставить кулинарное кольцо и выложить в него салат, снять, сверху уложить кусочки жареной грудки.
«Поверьте мне, это очень вкусно!» — сказал Ивлев.