Жареный лук и корейская морковь: Высоцкая раскрыла 5 секретов вкусной селедки под шубой

Если вам надоела обычная селедка под шубой, попробуйте разнообразить ее необычными ингредиентами. Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома!» раскрыла 5 секретов вкусного салата с новым составом и способами приготовления.
Во-первых, вместо обычного лука можно использовать маринованный, тогда вкус получится более пикантным и изысканным. Да и резкость смягчиться. Кроме того, многим нравится жареный лук в составе вместо обычного.
Во-вторых, чем мельче шинковать овощи в закуску, тем она становится нежнее. Можно попробовать мелкую терку. А вот яблоки лучше порезать, так они меньше дадут сока.
В-третьих, вместо яблок можно также положить в блюдо маринованные огурчики, зеленый горошек, кукурузу или авокадо. Интересный вкус получается, если обычную вареную морковь заменить на корейскую или, добавив жареные шампиньоны. Иногда хозяйки добавляют квашеную капусту, очень оригинально.
В-четвертых, не экономьте для новогоднего стола, все-таки это особенный праздник. Из дорогой качественной селедки, хорошего майонеза и простого состава может получится необыкновенно вкусный салат. Сделать сельдь более сочной можно при помощи простого приема – заранее смешать ее с луком и растительным маслом, а потом выложить на блюдо. Так салат выйдет более сочным.
В-пятых, можно поэкспериментировать с рыбой или заменить ее вовсе. Салат становится более изысканным, если использовать красную икру, креветки, слабосоленую семгу или, если просто обычную сельдь заменить на копченую.
«Вы удивитесь новому вкусу блюда», — говорит Юлия.