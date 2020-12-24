Жареный лук и корейская морковь: Высоцкая раскрыла 5 секретов вкусной селедки под шубой

Актриса также рекомендовала не забывать про икру от рыбы или использовать копченую.

Если вам надоела обычная селедка под шубой, попробуйте разнообразить ее необычными ингредиентами. Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома!» раскрыла 5 секретов вкусного салата с новым составом и способами приготовления.

Во-первых, вместо обычного лука можно использовать маринованный, тогда вкус получится более пикантным и изысканным. Да и резкость смягчиться. Кроме того, многим нравится жареный лук в составе вместо обычного.

Во-вторых, чем мельче шинковать овощи в закуску, тем она становится нежнее. Можно попробовать мелкую терку. А вот яблоки лучше порезать, так они меньше дадут сока.

В-третьих, вместо яблок можно также положить в блюдо маринованные огурчики, зеленый горошек, кукурузу или авокадо. Интересный вкус получается, если обычную вареную морковь заменить на корейскую или, добавив жареные шампиньоны. Иногда хозяйки добавляют квашеную капусту, очень оригинально.

В-четвертых, не экономьте для новогоднего стола, все-таки это особенный праздник. Из дорогой качественной селедки, хорошего майонеза и простого состава может получится необыкновенно вкусный салат. Сделать сельдь более сочной можно при помощи простого приема – заранее смешать ее с луком и растительным маслом, а потом выложить на блюдо. Так салат выйдет более сочным.

В-пятых, можно поэкспериментировать с рыбой или заменить ее вовсе. Салат становится более изысканным, если использовать красную икру, креветки, слабосоленую семгу или, если просто обычную сельдь заменить на копченую.

«Вы удивитесь новому вкусу блюда», — говорит Юлия.

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