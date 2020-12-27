Как правильно приготовить сырный суп: пошаговый рецепт с фото

Надо:
- Финский сыр 100 г (49 р.)
- Гауда 100 г (73 р.)
- Сливки 10% 100 мл (12 р.)
- Лук репа 1 шт. (1 р.)
- Картофель 2 шт. (4 р.)
- Чеснок 2 зуб. (1 р.)
- Петрушка 2 веточки (2 р.)
- Растительное масло 30 мл (2 р.)
- Соль
Итого: 2 порции = 144 р., 1 порция = 72 р.
Приготовление:
Чистим лук, чеснок и обжариваем их на растительном масле в кастрюле.
Картофель очищаем от кожуры, трем на мелкой терке и отправляем в зажарку.
Наливаем в кастрюлю 400 мл горячей воды, перемешиваем.
В полученный бульон вливаем сливки. Солим.
Далее беремся за сыр. Трем на крупной терке два вида сыра. И как только картофель в кастрюле станет мягким – добавляем его в бульон.
С помощью блендера перебиваем суп до однородной пюреобразной консистенции.
Приятного аппетита!