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Как правильно приготовить сырный суп: пошаговый рецепт с фото

На две порции у нас ушло 144 рубля.

Как правильно приготовить сырный суп: пошаговый рецепт с фото
Сырный суп. Фото: СТС

Надо:

  • Финский сыр 100 г (49 р.)
  • Гауда 100 г (73 р.)
  • Сливки 10% 100 мл (12 р.)
  • Лук репа 1 шт. (1 р.)
  • Картофель 2 шт. (4 р.)
  • Чеснок 2 зуб. (1 р.)
  • Петрушка 2 веточки (2 р.)
  • Растительное масло 30 мл (2 р.)
  • Соль

Итого: 2 порции = 144 р., 1 порция = 72 р.

Приготовление:

Чистим лук, чеснок и обжариваем их на растительном масле в кастрюле.

Фото: СТС

Картофель очищаем от кожуры, трем на мелкой терке и отправляем в зажарку.

Фото: СТС

Наливаем в кастрюлю 400 мл горячей воды, перемешиваем.

В полученный бульон вливаем сливки. Солим.

Фото: СТС

Далее беремся за сыр. Трем на крупной терке два вида сыра. И как только картофель в кастрюле станет мягким – добавляем его в бульон.

Фото: СТС

С помощью блендера перебиваем суп до однородной пюреобразной консистенции.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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