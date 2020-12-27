Как правильно приготовить сырный суп: пошаговый рецепт с фото

На две порции у нас ушло 144 рубля.

Надо:

Финский сыр 100 г (49 р.)

Гауда 100 г (73 р.)

Сливки 10% 100 мл (12 р.)

Лук репа 1 шт. (1 р.)

Картофель 2 шт. (4 р.)

Чеснок 2 зуб. (1 р.)

Петрушка 2 веточки (2 р.)

Растительное масло 30 мл (2 р.)

Соль

Итого: 2 порции = 144 р., 1 порция = 72 р.

Приготовление:

Чистим лук, чеснок и обжариваем их на растительном масле в кастрюле.

Картофель очищаем от кожуры, трем на мелкой терке и отправляем в зажарку.

Наливаем в кастрюлю 400 мл горячей воды, перемешиваем.

В полученный бульон вливаем сливки. Солим.

Далее беремся за сыр. Трем на крупной терке два вида сыра. И как только картофель в кастрюле станет мягким – добавляем его в бульон.

С помощью блендера перебиваем суп до однородной пюреобразной консистенции.

Приятного аппетита!

Смотрите также