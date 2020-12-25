Курица по-французски со сливочным маслом, вялеными томатами и тимьяном: рецепт с фото

На две порции у нас ушло 197 рублей.

Надо:

Куриная грудка с кожей 400 г (42 р.)

Лук репа 2 шт. (4 р.)

Томаты вяленые 5 штук (67 р.)

Сливочное масло 60 г (30 р.)

Тимьян 4 веточки (6 р.)

Вино белое 50 мл (24 р.)

Фисташки горсть 20 г (20 р.)

Чеснок ½ головки (4 р.)

Соль

Перец

Итого: 2 порции = 197 р., 1 порция = 98 р.

Приготовление

Обжариваем на сковороде на растительном масле чеснок. Добавляем порезанные куски курицы. Солим, перчим, добавляем веточки тимьяна.

Обжаренную грудку перекладываем в форму для запекания, поливаем соком и маслом из сковороды и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Совет от шефа: «Готовой грудке нужно немного постоять и успокоиться».

Пока наша курица запекается – чистим лук, разрезаем на 4 части, разделываем на лепестки и жарим на сковородке.

Крупно нарезаем вяленые томаты.

Совет от шефа: «Лук должен быть не дожареный и хрустящий».

К луку добавляем 50 мл вина и томим на медленном огне около 5 минут. В самом конце высыпаем вяленые томаты. Солим.

Очищаем от скорлупы фисташки и поджариваем их на сковородке. После этого остужаем и мелко рубим.

Возвращаемся к курице. Вытаскиваем ее из духовки и перекладываем ломтики на тарелку. Поливаем луковым гарниром, посыпаем орешками и подаем.

Приятного аппетита!

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