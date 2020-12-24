Курица в черном перце: необычный рецепт к Новому году с фото

Надо:
- Куриное малое филе 6 кусочков 300 г (100 р.)
- Свежемолотый черный перец 2 ч. ложки (4 р.)
- Соевый соус 50 мл (9 р.)
- Сливочное масло 40 г (20 р.)
- Крахмал кукурузный 20 г (3 р.)
- Сахар 2 щепотки (1 р.)
- Чеснок 2 зубчика (1 р.)
- Лайм 1/3 шт. (7 р.)
- Брокколи ½ вилка 180 г (34 р.)
- Растительное масло 35 мл (3 р.)
- Соль
Итого: 2 порции = 182 р., 1 порция = 91р.
Приготовление
Нарезаем куриное филе на ломтики, солим и обжариваем на растительном масле в течение шести минут.
На отдельной сковородке топим сливочное масло и добавляем много свежемолотого перца. Через минуту отправляем к перцу 2 зубчика чеснока, а также мелко нарезанную цедру лайма (2 слайса).
После этого в полученную массу с перцем отправляем 50 мл соевого соуса, 2 щепотки сахара, крахмал и выдавливаем сок 1/3 лайма.
После того, как соус загустеет – выливаем его в сковородку с курицей и оставляем на медленном огне около одной минуты.
Режем брокколи и обжариваем на сковороде на растительном масле.
Перекладываем брокколи к курице, перемешиваем и держим на среднем огне еще 30 секунд.