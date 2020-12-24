Курица в черном перце: необычный рецепт к Новому году с фото

На приготовление двух порций у нас ушло 182 рубля.

Надо:

Куриное малое филе 6 кусочков 300 г (100 р.)

Свежемолотый черный перец 2 ч. ложки (4 р.)

Соевый соус 50 мл (9 р.)

Сливочное масло 40 г (20 р.)

Крахмал кукурузный 20 г (3 р.)

Сахар 2 щепотки (1 р.)

Чеснок 2 зубчика (1 р.)

Лайм 1/3 шт. (7 р.)

Брокколи ½ вилка 180 г (34 р.)

Растительное масло 35 мл (3 р.)

Соль

Итого: 2 порции = 182 р., 1 порция = 91р.

Приготовление

Нарезаем куриное филе на ломтики, солим и обжариваем на растительном масле в течение шести минут.

На отдельной сковородке топим сливочное масло и добавляем много свежемолотого перца. Через минуту отправляем к перцу 2 зубчика чеснока, а также мелко нарезанную цедру лайма (2 слайса).

После этого в полученную массу с перцем отправляем 50 мл соевого соуса, 2 щепотки сахара, крахмал и выдавливаем сок 1/3 лайма.

После того, как соус загустеет – выливаем его в сковородку с курицей и оставляем на медленном огне около одной минуты.

Режем брокколи и обжариваем на сковороде на растительном масле.

Перекладываем брокколи к курице, перемешиваем и держим на среднем огне еще 30 секунд.

Приятного аппетита!

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