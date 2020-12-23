«Бомба!»: Ивлев открыл для себя оливье с горбушей и рассказал, как его готовить

Константин Ивлев в эфире своего кулинарного YouTube-шоу поделился способом приготовления необычного оливье с рыбой.

Телеповар открыл этот салат для себя совершенно случайно, когда с кусочком копченого лосося потянулся над столом. Содержимое вилки упало в чашку со знаменитой закуской. Склонный к экспериментам кулинар решил тут же попробовать, каково все это вместе на вкус, а когда положил состав в рот, поразился. «Бомба!» — воскликнул он. Теперь этот салат – один из любимых на его праздничном столе.

«Набор для него классический овощной. Но я делаю либо с горбушей горячего копчения, либо с лососем горячего копчения, чтобы жирненький был», — раскрыл секрет салата телеповар.

О том, как готовит классический оливье Константин, мы писали ранее. В салат входят привычные продукты: вареные морковь, картошка и яйцо, соленые огурцы, горошек, колбаса, майонез. Естественно, что колбасу в закуску с рыбой уже класть не надо. Для украшения Ивлев использует спаржу, брокколи, имитированную черную икру из морских водорослей.

Кроме того, шеф делился рецептом домашнего майонеза. Для заправки оливье он смешивает его с хреном. Подробнее в правильных пропорциях смотрите здесь.

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