Радость нового вкуса: Высоцкая поделилась рецептом сельди под шубой с авокадо и яблоком

Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома!» поделилась списком рецептов от своих подписчиков, которые она рекомендует использовать на Новый год. В их числе оказался этот аппетитный салат. В сельдь под шубой в нем рекомендуется добавить авокадо и яблоко, а вот картошку в составе проигнорировать, что сделает блюдо еще интереснее и изысканнее.

Ингредиенты: 1 морковка, 1 свекла, 1 селедка слабосоленая, половинка авокадо, 1 яблоко, 1 небольшая луковица, майонез.

Отварить свеклу и морковь, остудить, очистить. Первым слоем уложить тертую морковку, смешав сразу с майонезом. Сверху – нарезанное соломкой авокадо, промазать майонезом. Затем – слой сельди. Лук нарубить, сбрызнуть соком лимона, разложить по рыбе, промазать майонезом. Нарезать тонкой соломкой яблоко и разложить сверху, покрыть майонезом. Свеклу натереть и смешать сразу с майонезом, уложить последним слоем. Готово!

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