Торт-желе с хурмой на Новый год: пошаговый рецепт с ценами и фото

Надо:
- Хурма 4 шт. (108 р.)
- Апельсины 1 шт. (12 р.)
- Гранат 1 шт. (25 р.)
- Желатин листовой 90 г (148 р.)
- Шампанское 750 мл (120 р.)
- Кокосовое молоко 400 мл (208 р.)
- Сгущенка ½ банки 190 г (37 р.)
Итого: 8 кусочков = 658 р., 1 кусочек = 82 р.
Приготовление:
Это слоеный торт, поэтому про каждый слой мы будем рассказывать отдельно.
Слой 1:
Ставим на плиту сотейник и подогреваем в нем 500 мл шампанского. Далее добавляем размоченный заранее в воде желатин. Перемешиваем.
Берем форму для торта с отверстием в центре и на дно выкладываем зернышки от граната. Сверху – очищенную мякоть апельсина.
Сверху заливаем шампанским с желатином, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Слой 2:
30 грамм желатина размачиваем также в воде (500 мл). Добавляем сок выжатого апельсина (½).
В сковороде также нагреваем шампанское и добавляем туда желатин и апельсиновым соком. Перемешиваем венчиком.
Чистим хурму, удаляем семечки и перебиваем блендером.
Пюре из хурмы отправляем в сотейник с шампанским, перемешиваем, а затем остужаем.
Совет от шефа: «Второй слой нужно остудить, иначе первый слой растает».
Переливаем второй слой в форму для торта (сверху на первый), также накрываем пленкой и ставим в холодильник еще на 2-3 часа.
Слой 3:
Желатин замачиваем в воде. В сотейнике разогреваем кокосовое молоко.
Когда молоко начнет закипать – добавляем сгущенку, желатин. И перемешиваем. Остужаем.
Переливаем третий слой в форму ко второму слою и убираем пузырьки с помощью вилки.
Накрываем форму пищевой пленкой и также отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Остывший торт достаем из холодильника и отправляем форму в горячую воду буквально на 5-10 секунд.
После этого отправляем еще на некоторое время в холодильник, чтобы застыли места после горячей воды.
Приятного аппетита!