Торт-желе с хурмой на Новый год: пошаговый рецепт с ценами и фото

На торт из восьми кусочков у нас ушло 658 рублей.

Надо:

Хурма 4 шт. (108 р.)

Апельсины 1 шт. (12 р.)

Гранат 1 шт. (25 р.)

Желатин листовой 90 г (148 р.)

Шампанское 750 мл (120 р.)

Кокосовое молоко 400 мл (208 р.)

Сгущенка ½ банки 190 г (37 р.)

Итого: 8 кусочков = 658 р., 1 кусочек = 82 р.

Приготовление:

Это слоеный торт, поэтому про каждый слой мы будем рассказывать отдельно.

Слой 1:

Ставим на плиту сотейник и подогреваем в нем 500 мл шампанского. Далее добавляем размоченный заранее в воде желатин. Перемешиваем.

Берем форму для торта с отверстием в центре и на дно выкладываем зернышки от граната. Сверху – очищенную мякоть апельсина.

Сверху заливаем шампанским с желатином, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Слой 2:

30 грамм желатина размачиваем также в воде (500 мл). Добавляем сок выжатого апельсина (½).

В сковороде также нагреваем шампанское и добавляем туда желатин и апельсиновым соком. Перемешиваем венчиком.

Чистим хурму, удаляем семечки и перебиваем блендером.

Пюре из хурмы отправляем в сотейник с шампанским, перемешиваем, а затем остужаем.

Совет от шефа: «Второй слой нужно остудить, иначе первый слой растает».

Переливаем второй слой в форму для торта (сверху на первый), также накрываем пленкой и ставим в холодильник еще на 2-3 часа.

Слой 3:

Желатин замачиваем в воде. В сотейнике разогреваем кокосовое молоко.

Когда молоко начнет закипать – добавляем сгущенку, желатин. И перемешиваем. Остужаем.

Переливаем третий слой в форму ко второму слою и убираем пузырьки с помощью вилки.

Накрываем форму пищевой пленкой и также отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Остывший торт достаем из холодильника и отправляем форму в горячую воду буквально на 5-10 секунд.

После этого отправляем еще на некоторое время в холодильник, чтобы застыли места после горячей воды.

Приятного аппетита!

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