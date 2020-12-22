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Без картофеля нежнее: Высоцкая поделилась рецептом новогоднего салата «Мимоза» на основе риса

Все остальные ингредиенты в закуске – классические.

Без картофеля нежнее: Высоцкая поделилась рецептом новогоднего салата «Мимоза» на основе риса
Юлия Высоцкая. Фото Global look press

Салат «Мимоза» всегда отлично смотрится на новогоднем столе и пользуется успехом у гостей. Однако некоторым он кажется тяжеловатым. Чтобы немного облегчить состав закуски, вместо картофеля в него можно положить рис. Именно такой рецепт оказался в копилке блюд к празднику на сайте Юлии Высоцкой «Едим дома!».

Салат "Мимоза"
Салат «Мимоза». Кадр из YouTube-шоу «Выпечка и кулинария»/ youtu.be/8Fe_SWNWsHI

Итак, нужно отварить три морковки, шесть яиц, 100 граммов длиннозерного риса. Мелко нарезать головку лука-репки, размять консервы с горбушей или сардинами. Натереть 200 граммов твердого сыра, морковку. У яиц отделить белки от желтков и натереть отдельно.

Первым слоем выложить рис, потом рыбу, затем лук, сыр, яичный белок, морковь. Каждый слой промазать майонезом или сделать сеточку, сверху рассыпать тертый желток. Убрать в холодильник пропитываться.

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