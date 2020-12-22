С яблоком, горчицей и лимонным соком: такую селедку под шубой советует Высоцкая

В рецепте также используется три вида лука, который нужно ошпарить.

Если вы обожаете селедку под шубой и не собираетесь отказываться от классического рецепта, просто внесите в него легкую нотку новизны. К примеру, добавив в майонез ароматные ингредиенты. Юлия Высоцкая на своем сайте «Едим дома!» поделилась таким рецептом салата от своей подписчицы. Перед Новым годом она опубликовала несколько вариантов закусок, которые рекомендует к праздничному столу.

Ингредиенты: 1 сельдь слабосоленая, 1,5 свеклы вареной, 2 вареные морковки, 2 вареные картошки в мундире, половинка репчатого лука, половинка лука красного, 3 стебелька зеленого лука, 80 граммов майонеза, 2 чайные ложки дижонской горчицы, 1,5 чайной ложки лимонного сока, три четверти зеленого яблока, 3 яйца вареных, перец и соль.

Селедку очистить от костей и кожи, мелко порубить. Овощи отварить, охладить, очистить. Натереть на крупной терке свеклу. Картошку и морковку нарезать на мелкие кубики. Лук нашинковать мелко, залить кипятком, чтобы ушла горечь. Воду слить, лук охладить.

Сварить яйца вкрутую, очистить, отделить белки от желтков. Белки натереть крупно на терке. Яблоко освободить от кожуры и семечек, натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не почернело. Желток пропустить через сито. Картошку немного посолить, приправить перцем.

Майонез смешать с горчицей и соком лимона. Все овощи по отдельности смешать с получившимся соусом, аналогично поступить с белком яйца. Выложить слои в следующем порядке: картошка, лук, селедка, морковка, яблоко, яичный белок, свекла. Готово! Такой салат можно не оставлять пропитываться.

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