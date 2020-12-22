Очень сочные: телеповар Емельяненко раскрыл секрет нежных рыбных котлет

Шеф-повар Василий Емельяненко, известный по проекту «Мастер-шеф», раскрыл секрет сочных рыбных котлет.

«Получится яркое, красивое и очень вкусное блюдо. Приготовьте сегодня этот несложный деликатес на ужин и порадуйте свою семью», — сказал он на своем шоу Gadget Chef.

Ингредиенты: филе мелкого судака — 300 г, сыр — 50 г, зеленый лук — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, лимон, соль, перец по вкусу, панировочные сухари, растительное масло.

Очистить рыбу от костей и кожицы. Нарубить большим ножом в фарш, отправить его в большую чашу. Зеленый лук мелко нарезать, выложить к рыбе. Тертый сыр – сюда же. Посолить, поперчить, добавить несколько капель лимона, хорошенько перемешать. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях, обжарить на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Обжаренные котлеты отправить в разогретую до 130 градусов духовку на 3-4 минуты. Готовые котлеты выложить на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло и подать с любимым гарниром. Очень сочные аппетитные котлеты готовы!

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