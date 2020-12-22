Разнообразим новогодний стол: шеф Ивлев поделился рецептом капустного салата с ананасами «Коул слоу»

В Америке и Европе капустный салат «Коул слоу» считается одним из самых любимых, примерно, как у нас оливье или селедка под шубой. В преддверии Нового года телеповар Константин Ивлев предложил разнообразить наш праздничный стол этой аппетитной закуской. Как всегда, известный кулинар добавил в состав блюда свои авторские ингредиенты.

больше по теме Оливье с курицей в роллах: Высоцкая показала праздничный способ подачи знакомого салата В закуске использовалось два вида огурцов и курица вместо колбасы.

Итак, для приготовления салата по-ивлевски понадобятся следующие продукты: 2,5 кг капусты, 400 гр консервированных ананасов, 400 гр морковки, 600 гр майонеза, 0,4 л персикового сока, 100 гр сахара, 30 гр соли.

Салата получается много, он долго хранится в холодильнике в контейнерах.

Тоненько нарезать капусту, натереть на крупной терке морковь, добавить соль и сахар. Размять все руками, но не очень сильно. Добавить персиковый сок, консервированные ананасы (кусочками), положить майонез. Размешать и на час поставить в холодильник.

«Нереальный!» — сказал о вкусе салата Ивлев на своем шоу «Ивлев шеф».

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