Недолгие романы и разорванная помолвка: любимые мужчины Марии Шараповой
Видео
«Жизнь других» в Занзибаре: почему там может быть очень опасно для туристов
Жанна Бадоева
Звездный гость

Оливье с курицей в роллах: Высоцкая показала праздничный способ подачи знакомого салата

В закуске использовалось два вида огурцов и курица вместо колбасы.

Оливье с курицей в роллах: Высоцкая показала праздничный способ подачи знакомого салата
Юлия Высоцкая. Кадр из YouTube-шоу "Едим дома!"

Трудно представить новогодний стол без салата оливье. Но не устали ли гости от одной и той же подачи? Юлия Высоцкая предложила задуматься на эту тему и на своем сайте «Едим дома!» опубликовала новую интерпретацию знакомого салата от одной из подписчиц. Закуску она уложила в лаваш и сделала аппетитные роллы!

Ингредиенты на шесть порций: картошка, морковка, 2 яйца, 1 свежий огурчик и 1 соленый, 1 куриное филе, банка зеленого горошка, лаваш, майонез, соль, перец по вкусу.

Картошку, морковку, яйца отварить, нарубить кубиками. Огурцы порезать так же. Отварить филе, измельчить. Слить воду из горошка. Все смешать, поперчить, посолить, сдобрить майонезом.

Оливье в роллах.
Оливье в роллах. Кадр из YouTube-шоу «Вкусно и просто»/ youtu.be/iO6KXF8syXM

Разложить на столе лаваш, распределить по нему салат, отступая от краев по 2 сантиметра. Свернуть рулет, немного охладить в холодильнике, нарезать на роллы. Готово!

Смотрите также

Тэги

Высоцкая рецептызакускиНовогодние блюдановогодние салатыОливьерецепт салатаРецептыЮлия Высоцкая: рецепты