Что приготовить на Новый год, чтобы «задобрить» Быка

В ожидании Быка вы б покушали пока!

Сырные Деды Морозы из помидорок

Предельно просто, но очень симпатично.

НАДО (6 порций): 12 помидорок черри · 200 г полутвердого сыра · 4 зубчика чеснока · 200 г майонеза · 12 горошин красного перца · 24 гвоздики.

ГОТОВИМ:

1. Томаты моем, сушим, срезаем верхушку и чайной ложкой удаляем мякоть. Если помидорки не стоят ровно, срежьте тонкий слой с донышка.

2. Натираем сыр, давим чеснок.

3. Смешиваем сыр, чеснок и немного майонеза.

4. Острым ножом вырезаем на помидорках треугольнички на месте бороды.

5. Фаршируем помидорки с горкой.

6. Выдавливаем майонез, формируя бороду.

7. Накрываем шапочкой, делаем помпон из майонеза, из перца и гвоздики — глаза и носы.

8. Подаем на листьях салата.

Ветчина в кофейно-медовой глазури

Еще и на пару январских дней останется!

НАДО (на большую компанию): свиной окорок весом около 4 кг · 2 луковицы · 1 морковка · 2 желтка · гвоздика · 2 столовые ложки меда · порция эспрессо · 100 г дижонской горчицы · 150 г соли.

ГОТОВИМ:

1. Готовим крепкий солевой раствор из расчета 150 г соли на 4 л воды и помещаем в него окорок на ночь.

2. Луковицы чистим, в каждую втыкаем несколько гвоздик.

3. Окорок помещаем в глубокую форму, рядом кладем лук и морковь. Наливаем воду, чтобы она покрыла овощи.

4. Запекаем 2,5 часа при температуре 120 °С. Готовность проверяем кулинарным термометром — для свинины это 75 °С внутри куска. Остужаем.

5. Делаем глазурь: желтки взбиваем с медом, горчицей и холодным кофе.

6. Окорок выкладываем на решетку, смазываем глазурью и выпекаем 10 минут при температуре 230 °С до красивой корочки.

Роллы из индейки с черносливом

Элементарная, но эффектная холодная закуска.

НАДО (на 8 порций): стакан красного сухого вина · 700 г филе индейки · веточка розмарина · 100 г чернослива · 50 г сливочного масла · сок половинки лимона · соль-перец.

ГОТОВИМ:

1. Чернослив промываем кипятком, мелко режем и заливаем вином на полчаса. Затем откидываем на дуршлаг в миску (вино нам еще пригодится).

2. Филе отбиваем между двух слоев пищевой пленки.

3. Смазываем филе лимонным соком при помощи кисти, солим-перчим.

4. Выкладываем на филе чернослив, сворачиваем рулетом и связываем кулинарным шпагатом.

5. В форме для запекания распускаем сливочное масло и выкладываем рулет. Поливаем вином, добавляем розмарин.

6. Запекаем 1 час при температуре 180 °С.

7. Даем остыть, нарезаем на роллы толщиной 1,5 см. Подаем на общем блюде.

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