Простые правила для лучшего оливье: телеповар Белькович поделился секретами приготовления

Накануне Нового года телеповар Саша Белькович рассказал о нескольких правилах, следуя которым можно сделать лучший оливье. В салат можно добавить немного сока апельсина, чтобы вкус был еще ярче. Но главное – овощи нужно запекать в двух слоях фольги при температуре 180 градусов целый час. И это еще не все.

«Горошек вместо консервированного я выбрал свежий. Выбирая замороженный горошек, нужно обращать внимание на цвет. Он должен быть равномерным и ярким, как у свежего. Белый ледяной налет говорит о том, что горошек уже размораживался», — рассказал Белькович в своем Instagram.

больше по теме Селедка под шубой с яблоком и сыром: рецепт рекомендовала Высоцкая к Новому году Даже знакомое блюдо может удивить близких.

По его словам, основу салата тоже можно использовать разную — мясо, птицу, язык, малосольную рыбу, креветки или раковые шейки. А яйца взять перепелиные для украшения.

Смотрите также: