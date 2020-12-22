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Необычная закуска из лосося к Новому году: пошаговый рецепт с ценами и фото

На приготовление одной порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 77 рублей.

Необычная закуска из лосося к Новому году: пошаговый рецепт с ценами и фото
Фото: СТС

Надо:

  • Лосось 900 г (650 р.)
  • Маринад:
  • Морская соль (мелкая) 10 щепоток
  • Перец розовый горошком 20 г (56 р.)
  • Сахар 15 г (2 р.)
  • Свекла 3 шт. (7 р.)
  • Лимон 1/4 (3 р.)
  • Заправка:
  • Лимон ½ (7 р.)
  • Мед 1 ст. ложка (27 р.)
  • Краснокочанная капуста 150 г (7 р.)
  • Руккола 60 г (60 р.)
  • Ржаной хлеб 1 шт. (29 р.)

Итого: 11 порций =  848 р., 1 порция = 77 р.

Приготовление:

Чистим филе лосося от косточек, солим морской солью. Обтираем 1,5 щепотками сахара с обеих сторон. Перчим.

Фото: СТС

Совет от шефа: «В маринаде для засола лосося, сахара должно быть в 3 раза меньше, чем соли».

Затем беремся за отваренную ранее свеклу. Трем на крупной терке и добавляем сок половины лимона.

Фото: СТС

Выкладываем на дно формы ¼ часть натертой свеклы, сверху кладем филе лосося и накрываем рыбу шапочкой из оставшейся свеклы.

Фото: СТС

Накрываем полученную массу пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.

Совет от шефа: «Можно засаливать рыбу всю ночь, но пары часов в холодильнике хватит, чтобы придать лососю деликатный легкий вкус».

Фото: СТС

Затем нарезаем краснокочанную капусту мелкой соломкой. Солим. Добавляем 1 ст. ложку меда, сок из ¼ лимона, свеклу из маринада. Тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Нарезаем ржаной хлеб на 11 равных тонких ломтиков. На каждый кусочек выкладываем волной по 2-3 слайса лосося и накрываем шапочкой из капусты со свеклой.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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