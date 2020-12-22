Необычная закуска из лосося к Новому году: пошаговый рецепт с ценами и фото

На приготовление одной порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 77 рублей.

Надо:

Лосось 900 г (650 р.)

Маринад:

Морская соль (мелкая) 10 щепоток

Перец розовый горошком 20 г (56 р.)

Сахар 15 г (2 р.)

Свекла 3 шт. (7 р.)

Лимон 1/4 (3 р.)

Заправка:

Лимон ½ (7 р.)

Мед 1 ст. ложка (27 р.)

Краснокочанная капуста 150 г (7 р.)

Руккола 60 г (60 р.)

Ржаной хлеб 1 шт. (29 р.)

Итого: 11 порций = 848 р., 1 порция = 77 р.

Приготовление:

Чистим филе лосося от косточек, солим морской солью. Обтираем 1,5 щепотками сахара с обеих сторон. Перчим.

Совет от шефа: «В маринаде для засола лосося, сахара должно быть в 3 раза меньше, чем соли».

Затем беремся за отваренную ранее свеклу. Трем на крупной терке и добавляем сок половины лимона.

Выкладываем на дно формы ¼ часть натертой свеклы, сверху кладем филе лосося и накрываем рыбу шапочкой из оставшейся свеклы.

Накрываем полученную массу пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.

Совет от шефа: «Можно засаливать рыбу всю ночь, но пары часов в холодильнике хватит, чтобы придать лососю деликатный легкий вкус».

Затем нарезаем краснокочанную капусту мелкой соломкой. Солим. Добавляем 1 ст. ложку меда, сок из ¼ лимона, свеклу из маринада. Тщательно перемешиваем.

Нарезаем ржаной хлеб на 11 равных тонких ломтиков. На каждый кусочек выкладываем волной по 2-3 слайса лосося и накрываем шапочкой из капусты со свеклой.

Приятного аппетита!