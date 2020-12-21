«Шедеврально вкусно»: как за 5 минут сделать роллы из лаваша, огурца и бекона, рассказал Емельяненко

Красиво и аппетитно – не значит дорого! Отличные блюда можно приготовить всего за пять минут и из простейших продуктов, при этом поставить на праздничный стол их не грех! В этом абсолютно убежден телеповар Василий Емельяненко, который известен по проекту «Мастер-шеф». Он поделился одним из таких рецептов, предложив подписчикам сделать роллы из лаваша, бекона и сыра.

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«Сегодня рецепт для самых ленивых. Ничего не жарим, просто сложили и закрутили. Получается шедеврально вкусно. Сочетание сливочного сыра, свежего огурца и сырокопченого бекона делает эту закуску бесподобной», — сказал шеф-повар в эфире своего шоу Gadget Chef.

Ингредиенты: огурец, несколько листочков базилика, сырокопченый бекон, лаваш, сливочный сыр, дробленый перец.

Половинку огурца нарезать при помощи овощечистки тоненькими пластинами. Из пучка базилика оторвать 10-13 листочков. Лаваш обжечь при помощи газовой горелки, намазать сливочным сыром. На сыр выложить базилик, огурец, сырокопченый бекон и по вкусу посыпать перцем. Лаваш с начинкой свернуть в ролл и нарезать на порции.

«Отличная закуска готова! Кушайте, наслаждайтесь», — сказал Василий.

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