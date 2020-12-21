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«Шедеврально вкусно»: как за 5 минут сделать роллы из лаваша, огурца и бекона, рассказал Емельяненко

Продукты отлично сочетаются между собой и красиво смотрятся.

«Шедеврально вкусно»: как за 5 минут сделать роллы из лаваша, огурца и бекона, рассказал Емельяненко
Василий Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef.

Красиво и аппетитно – не значит дорого! Отличные блюда можно приготовить всего за пять минут и из простейших продуктов, при этом поставить на праздничный стол их не грех! В этом абсолютно убежден телеповар Василий Емельяненко, который известен по проекту «Мастер-шеф». Он поделился одним из таких рецептов, предложив подписчикам сделать роллы из лаваша, бекона и сыра.

«Сегодня рецепт для самых ленивых. Ничего не жарим, просто сложили и закрутили. Получается шедеврально вкусно. Сочетание сливочного сыра, свежего огурца и сырокопченого бекона делает эту закуску бесподобной», — сказал шеф-повар в эфире своего шоу Gadget Chef.

Ингредиенты: огурец, несколько листочков базилика, сырокопченый бекон, лаваш, сливочный сыр, дробленый перец.

Процесс приготовления роллов.
Процесс приготовления роллов. Кадр из шоу Gadget Chef.

Половинку огурца нарезать при помощи овощечистки тоненькими пластинами. Из пучка базилика оторвать 10-13 листочков. Лаваш обжечь при помощи газовой горелки, намазать сливочным сыром. На сыр выложить базилик, огурец, сырокопченый бекон и по вкусу посыпать перцем. Лаваш с начинкой свернуть в ролл и нарезать на порции.

Роллы с беконом.
Роллы с беконом. Кадр из шоу Gadget Chef.

«Отличная закуска готова! Кушайте, наслаждайтесь», — сказал Василий.

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