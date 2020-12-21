«Вещь!»: Рождественская поделилась рецептом вкусного черничного пирога на простом тесте

Дочь известного российского поэта Роберта Рождественского Екатерина — не только талантливый фотограф, но и отличная хозяйка. В личном блоге она частенько делится рецептами любимых блюд, щедро приправляя их семейными историями.

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На сей раз она решила рассказать подписчикам, как готовит вкусный черничный пирог на очень простом тесте. Его она особенно любила выпекать для своего старшего сына Данилы, когда ездила с ним на отдых в Финляндию. Там, по ее словам, эта ягода росла просто под ногами. Ну а в обычных условиях можно использовать замороженную чернику.

«Каждый день делала!» — говорит Екатерина про пирог.

Итак, чтобы приготовить десерт, нужно 150 граммов сливочного масла взбить со 150 граммами сахарной пудры и яйцом. 200 граммов муки просеять с пекарским порошком. Все хорошо перемешать. Далее по дну и стенкам смазанной маслом формы распластать получившееся тесто и отправить в духовку на 10 минут выпекаться.

В это время 250 граммов сметаны смешать с 50 граммами сахарной пудры, ванильной эссенцией, яйцом и небольшим количеством цедры. Очень хорошо взбить. Соединить с размороженной черникой (400 граммов), выложить состав на корж. Сверху можно посыпать песочной крошкой, но можно обойтись и без нее. Поставить в духовку на 30 минут, выключить и оставить в ней доходить.

«Получается вещь!» — утверждает Рождественская.

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