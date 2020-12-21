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Селедка под шубой с яблоком и сыром: рецепт рекомендовала Высоцкая к Новому году

Даже знакомое блюдо может удивить близких.

Селедка под шубой с яблоком и сыром: рецепт рекомендовала Высоцкая к Новому году
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Сладкое-соленое"

Юлия Высоцкая на своем сайте «Едим дома!» поделилась рецептами своих поклонников, которые она рекомендует сделать на Новый год. В их числе оказалась и знаменитая селедка под шубой. Несколько необычных ингредиентов делают популярный салат особенно интересным, способным заинтересовать и удивить гостей.

Ингредиенты: сельдь, свекла, морковка, картошка, сыр маасдам, яблоко антоновское, лук-репка, майонез, зелень.

Сельдь под шубой.
Сельдь под шубой. Фото: Global look press.

Сварить все овощи в кожуре (кроме лука), очистить, остудить, натереть на крупной терке. Рыбу мелко нашинковать, сформировать нижний слой салата, разбросать по ней нарезанный мелко лук (слишкой горький пришпарить кипятком). Выложить картошку, морковку, яблоко, натертое на крупной терке, натертый сыр и свеклу. Каждый слой промазать майонезом, а перед подачей посыпать зеленью. Оставить на ночь пропитываться.

Обычно гости не совсем понимают, что делает этот салат особенным (сыр и яблоко) и спрашивают рецепт у хозяйки.

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