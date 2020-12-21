Один из любимых у шефа: Ивлев раскрыл секрет нежного салата с кальмарами и креветками

Телеповар Константин Ивлев специально для хозяек в предпраздничные дни стал делиться на своем шоу «Ивлев шеф» любимыми рецептами. В их числе оказался салат с кальмарами и креветками, очень нежный на вкус.

«Его также можно использовать, как заготовку для пасты, ризотто, супа и многого другого. Универсальный рецепт!» — сказал ведущий программы «На ножах» телеканала «Пятница».

Ингредиенты: 2 кальмара, 150 граммов тигровых креветок, 120 граммов моллюсков вонголе (можно заменить на мидии), 80 миллилитров оливкового масла, 4 грамма базилика, зубчика чеснока, 5 граммов имбиря, соль и перец по вкусу.

Кальмары варятся всего одну минуту, потом резко опускаются в очень холодную воду (подробнее, как это сделать, мы писали ранее). Именно так они получаются сочными и очень мягкими. С креветками поступить так же. Если моллюски вонголе варено-мороженые, то с ними ничего делать не нужно, просто разморозить. Сырые припустить в масле с чесноком.

Нарубить чеснок, смешать в большой чаше с маслом, выложить сюда вонголе (с ракушками). Нарезать кольцами кальмары, вместе с креветками отправить в чашу с маслом. Нарезать на слайсы имбирь, нарубить базилик, отправить в чашу с морепродуктами, полить еще оливковым маслом. Все перемешать, подать к столу или оставить в холодильнике, чтобы он пропитался.

Константин заметил, что в салат также можно добавить огурцы, томаты и любые другие любимые овощи. Подавать к столу с кусочком лимона.

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