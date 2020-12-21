«Гастрономический праздник»: Емельяненко поделился рецептом простого сырного салата с кабачком для Нового года

В преддверии Нового года телеповар Василий Емельяненко, известный по проекту «Мастер-шеф», поделился рецептом вкусного сырного салата с чесноком. Он усовершенствовал его состав, добавив печеный кабачок, благодаря чему тот стал еще вкуснее.

«Тот самый, советский салат из сыра. Сочетание яиц, ароматного сыра и запеченных кабачков подарят вам гастрономический праздник. Рекомендую делать салата сразу много, ведь он получается настолько вкусным, что добавки всем желающим может и не хватить», — сказал он про него на своем шоу Gadget Chef.

Ингредиенты: 2 вареных яйца, 100 граммов сыра выдержанного, кабачок, 1 запеченный зубчик чеснока, треть свежего зубчика чеснока, 2 столовые ложки майонеза, сухой розмарин, кинзы несколько веток, перец и соль по вкусу, оливковое масло, томаты черри, базилик.

Кабачок нарезать на слайсы, выложить одним слоем на противень. Посыпать розмарином, посолить, сбрызнуть маслом. Запечь в духовке до готовности.

Яйца натереть на крупной терке. Сюда же натереть свежий чеснок и раздавить запеченный. Выпекается он в духовке минут 10. Натереть сыр, заправить майонезом, посолить, поперчить, размешать.

Кабачки порезать мелко, смещать с нарубленной кинзой. В прозрачные чаши или бокалы выложить слой сырно-яичной массы, потом слой кабачков, затем еще один слой сырно-яичного состава. Украсить половинками черри и листочками базилика.

«У нас получился вкусный, аппетитный салат, который несомненно понравится всем без исключения», — считает Василий.

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