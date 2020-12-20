«Это смертельный номер!»: Высоцкая дала рецепт хрустящих сырных палочек к Новому году

Актриса утверждает, что гости всегда ждут это блюдо от нее.

Юлия Высоцкая перед Новым годом обнародовала на своем сайте «Едим дома!» несколько рецептов блюд, которые она рекомендует к празднику. В их числе оказались сырные палочки.

«Все мои гости знают, когда они придут, их обязательно будут ждать такие палочки — они очень вкусные, а для любителей сыра это просто смертельный номер! Тесто гениальное — нечто среднее между слоеным и песочным, оно рассыпчатое и к тому же отлично хранится в морозилке», — рассказала звезда.

По ее словам, палочки можно делать из любого ароматного сыра, но она предпочитает рикотту и пармезан.

Ингредиенты: 170 граммов муки, 150 граммов рикотты, 70 граммов пармезана, 150 граммов сливочного масла, 1 яичный желток, столовая ложка молока, четверть столовой ложки соли морской.

Заранее охлажденное сливочное масло нарезаем на кусочки. Взбиваем при помощи комбайна в одной чаше 150 граммов муки, масло, рикотту, соль. Должен получиться однородный ком.

Формируем из него колобок, заворачиваем в пищевую пленку и кладем в морозильную камеру на 10‒15 минут, либо в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто раскатываем по столу, посыпанному мукой, пока не получится пласт толщиной 2-3 мм. Натираем меленько пармезан, посыпаем тесто, складываем пополам, опять разбрасываем сыр. Опять складываем и раскатываем тесто в тоненький пласт, смазываем его желтком, смешанным с солью и молоком.

Посыпаем тесто оставшимся пармезаном, нарезаем длинными тонкими полосками, складываем каждую вдоль пополам сыром внутрь и скручиваем спиралькой, сверху смазываем желтком с молоком. Выпекаем на 190 градусах минут 5-7 в духовке.

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