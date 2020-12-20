Ароматные и воздушные: Высоцкая поделилась рецептом мини-булочек с сырным кремом

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома!» предложила приготовить мини-булочки с кремом из сыра. Они получаются очень нежными и воздушными.

Ингредиенты: 125 граммов муки манитоба (можно заменить на обычную), 125 граммов пшеничной муки, чайная ложка сухих дрожжей, 150 граммов молока, 50 граммов сахара, 15 граммов сливочного масла, 2 грамма соли, половинка стручка ванили. На крем: 200 граммов рикотты, 100 граммов маскарпоне, 40 граммов сахарной пудры ванильной. Дополнительно: 1 яйцо, 4 столовые ложки молока.

В теплом молоке разводим дрожжи, добавляем соль, сахар и семена ванили. Соединяем два вида муки, добавляем молоко и масло комнатной температуры, замешиваем тесто.

Выкладываем его в глубокую миску, накрываем пищевой пленкой и даем постоять примерно 1,5–2 часа при комнатной температуре. За это время тесто увеличится в объеме.

Разделяем тесто на небольшие кусочки примерно по 30 граммов. Формируем шарики. Выкладываем их на противень, предварительно застелив его пергаментом. Противень накрываем пищевой пленкой и полотенцем. Даем постоять еще 1,5 часа при комнатной температуре.

Рикотту взбиваем с сахарной пудрой, затем добавляем маскарпоне и взбиваем крем еще недолго. Готовый крем накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. Для приготовления крема рикотту можно заменить на творог (не сухой), пропустив его несколько раз через сито.

Желток смешиваем с молоком и смазываем верх булочек. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15–18 минут. Готовые булочки охлаждаем и начиняем кремом при помощи кондитерского мешка. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

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