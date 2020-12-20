«Вместо оливье»: телеповар Емельяненко дал рецепт новогоднего салата с жареным сыром

Василий утверждает, что блюдо поучается очень вкусным.

Телеповар Василий Емельяненко, известный по проекту «Мастер-шеф», поделился на своем шоу Gadget Chef рецептом простого новогоднего салата. По его словам, он понравится даже самым избалованным гурманам.

«Жарю наш любимый адыгейский сыр вместо оливье», — сказал он.

Ингредиенты: 200-250 граммов адыгейского сыра, 2 томата, 2 авокадо, масло растительное, карри, лимон.

Адыгейский сыр нарезать крупными кусочками и приправить растительным маслом. Сырные кусочки посыпать карри, все тщательно перемешать и обжарить на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла до золотистой корочки. С помощью ложки извлечь из кожицы авокадо мякоть, нарезать на крупные кубики. Томаты порубить тоже на кусочки.

В порезанные томаты и авокадо налить немного растительного масла и добавить по вкусу карри. Все тщательно перемешать и выложить на тарелку вместе с золотистыми кусочками адыгейского сыра, выжать на салат лимонный сок из половинки лимона и подать к столу.

«У нас получился очень вкусный салат», — утверждает Емельяненко.

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