Необычно и вкусно: Нетребко поделилась рецептом запеченного филе косули с соусом из брусники

Оперная дива не только пошагово расписала действия во время готовки, но и показала фото. Поклонники назвали блюдо шедевром.

Анна Нетребко во время карантина три месяца провела в своей квартире в Вене. Тогда певица стала регулярно готовить для мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго. Некоторые поклонники были поражены тем, каким кулинарным талантом обладает артистка. Она может из продуктов, которые есть в холодильнике, приготовить вкусное и оригинальное блюдо. Звезда сцены даже устраивала вечер мексиканской кухни, накормив наследника домашним бурито.

Недавно Анна вернулась домой после гастролей в России. Она нарядила свою квартиру к Новому году. Не только елка теперь стоит у нее в гостиной, но даже целый мини-город с подсветкой и движущимися игрушками. В субботу, 19 декабря, оперная дива решила приготовить простое, но необычное блюдо, чтобы порадовать мужа. В соцсети Нетребко поделилась снимками, на которых запечатлела сочное мясо и фасоль со специями и томатами.

«Косуля с соусом из брусники и красной фасолью — филе косули (мясо не мочить) чуть поджарить на очень сильном огне без масла 1-2 минуты. Потом добавить розмарин и перец, завернуть в фольгу и выпекать в духовке минут 20. Соус из брусники — ягоды (или варенье) слегка тушим с луком. Добавляем соль и сахар по вкусу и чуть красного вина. Можно добавить немного крахмала для густоты. Фасоль долго варим, потом добавляем лук, томат и специи и оливковое масло», — написала она.

Многие подписчики восхитились стараниями артистки и отметили, что такое блюдо подойдет для новогоднего стола. «Слюнки текут», «Как вкусно», «Боже, это же шедевр», «Анечка, какая же вы замечательная хозяйка!», «Честно, косуль у нас не едят. Но зато есть мясо страуса…», «Все такое вкусненькое, красивенькое, хочется попробовать», «Косулю жалко», «Впервые встречаю такой рецепт. Браво!» — прокомментировали пост подписчики.

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