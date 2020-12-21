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Бюджетная закуска к Новому году: фаршированные шампиньоны

На приготовление четырех порций у нас ушло 377 рублей.

Бюджетная закуска к Новому году: фаршированные шампиньоны
Фото: СТС

Специально для читателей Teleprogramma.pro готовит главный шеф-повар СТС Александр Белькович.

НАДО:

  • Шампиньоны крупные 12 шт. (600 г) – 138 рублей
    Лук 1 шт. – 3 рубля
    Масло растительное 30 мл – 2 рубля
    Сушёные томаты 50 г – 30 рублей
    Маслины без косточек 60 г – 16 рублей
    Сыр твёрдый 200 г – 130 рублей
    Базилик 10 г – 6 рублей
    Соль/перец по вкусу
    Яйца 3 шт. (желтки) – 18 рублей

Итого (на 4 порции): 377 рублей
1 порция: 94 рубля

Приготовление:

Грибы моем, убираем ножки и вычищаем сердцевину. Мякоть не выбрасываем, а мелко режем.

Фото: СТС

Обжариваем на сковородке мелка нарезанный лук. Добавляем нарезанную мякоть шампиньонов и сушеные томаты. Жарим все еще минут 5.

Фото: СТС

Достаем томаты из сковороды. Мелко нарезаем и кладем в миску.

Фото: СТС

Примечание от шефа:

Сушеные томаты добавили в обжарку, чтобы они размягчились, и их можно было легко нарезать. Размягчить томаты можно и другим способом: залить кипятком на 10 минут. После слить воду и измельчить томаты.

Далее переходим к маслинам, нарезаем их кружочками. Смешиваем с томатами и обжаренными грибами.

Фото: СТС

Добавляем тертый сыр, тертые яичные желтки. Мелко нарезанные листья базилика. Солим. Перчим.

Фото: СТС

Далее берем наши горшочки из грибов. Заполняем их начинкой, сверху посыпаем тертым сыром.

Фото: СТС

Полученную закуску ставим в духовку на 10 минут при температуре 180-200 градусов.

Приятного аппетита!

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