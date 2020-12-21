Бюджетная закуска к Новому году: фаршированные шампиньоны

Специально для читателей Teleprogramma.pro готовит главный шеф-повар СТС Александр Белькович.
НАДО:
- Шампиньоны крупные 12 шт. (600 г) – 138 рублей
Лук 1 шт. – 3 рубля
Масло растительное 30 мл – 2 рубля
Сушёные томаты 50 г – 30 рублей
Маслины без косточек 60 г – 16 рублей
Сыр твёрдый 200 г – 130 рублей
Базилик 10 г – 6 рублей
Соль/перец по вкусу
Яйца 3 шт. (желтки) – 18 рублей
Итого (на 4 порции): 377 рублей
1 порция: 94 рубля
Приготовление:
Грибы моем, убираем ножки и вычищаем сердцевину. Мякоть не выбрасываем, а мелко режем.
Обжариваем на сковородке мелка нарезанный лук. Добавляем нарезанную мякоть шампиньонов и сушеные томаты. Жарим все еще минут 5.
Достаем томаты из сковороды. Мелко нарезаем и кладем в миску.
Примечание от шефа:
Сушеные томаты добавили в обжарку, чтобы они размягчились, и их можно было легко нарезать. Размягчить томаты можно и другим способом: залить кипятком на 10 минут. После слить воду и измельчить томаты.
Далее переходим к маслинам, нарезаем их кружочками. Смешиваем с томатами и обжаренными грибами.
Добавляем тертый сыр, тертые яичные желтки. Мелко нарезанные листья базилика. Солим. Перчим.
Далее берем наши горшочки из грибов. Заполняем их начинкой, сверху посыпаем тертым сыром.
Полученную закуску ставим в духовку на 10 минут при температуре 180-200 градусов.
Приятного аппетита!