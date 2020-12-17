Нежный пирог с запахом лимона: Антонова поделилась сладким рецептом

Недавно Наталия Антонова рассказывала фанатам в Instagram, как приготовить лимонный пирог. Рецепт настолько приглянулся подписчикам, что актриса решила предложить им другой его вариант, несколько измененный.

«Рецепт нежного пирога… Пожалуй, он получается с запахом лимона и напоминает мне лимонный чизкейк», — написала Антонова.

Ингредиенты: 3 яйца, столовая ложка сметаны, 100 гр сливочного масла, 300 гр муки, 1 ч.ложка разрыхлителя, 350 гр сгущенного молока, цедра 1 лимона, 50 мл лимона.

Способ приготовления: яйцо + 3 ст. ложки сахара перетереть + 1ст. ложка сметаны +100 гр. мягкого сливочного масла + 300 гр. муки и 1ч. ложку разрыхлителя. Замесить тесто, убрать под пленку в холодильник. Для начинки смешать 350 гр. сгущенного молока, 2 яйца и цедру одного лимона, 50 мл сока лимона перемешать венчиком яйца, но не взбивать миксером.

Добавить все остальные ингредиенты для начинки. Застелить дно формы кулинарной бумагой. Бортики смазать сливочным маслом, сформировать корзину из теста, вылить аккуратно начинку. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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