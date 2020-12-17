Как в СССР: Гусева к Новому году поделилась очень простым рецептом сочного мяса по-французски

С ним, при желании, справится даже ребенок.

Екатерина Гусева в программе «Смак» у Андрея Макаревича рассказала, как она готовит мясо по-французски. Блюдо довольно простое, но всегда с восторгом воспринимается публикой. Актриса призналась, что обожает его за теплое чувство ностальгии по временам СССР, тем более, рецепту ее научила когда-то мама. Аппетитное и сочное мясо украсит любой новогодний стол, считает звезда.

Мясо (говядину) актриса покрошила как на бефстроганов, лук — крупно полукольцами. Покрыла противень растительным маслом, выложила слой мяса, сверху разбросала лук, посолила. Потом последовал слой сыра, который она натерла на крупной терке. Затем промазала блюдо майонезом. И отправила запекаться в духовку.

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Доставать блюдо нужно, ориентируясь по румяной аппетитной сырной корочке. Некоторые хозяйки запекают вместе с мясом картошку, но Екатерина отварила ее, щедро заправила сливочным маслом и зеленым луком и подала в качестве гарнира.

Простое и вкусное блюдо, которое любят со времен СССР, готово!

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