«Космическая!»: Емельяненко добавил в селедку под шубой копченую рыбу и удивился вкусу

Телеповар и фуд-блогер Василий Емельяненко часто экспериментирует с рецептами, видоизменяя знакомые рецепты. Вот и на этот раз на своем шоу Gadget Chef.он попробовал в приготовлении любимого новогоднего рецепты наряду с соленой рыбой использовать копченую и сам удивился результату.

«Космическая! Вы такой точно не ели никогда!» — воскликнул он.

Кроме того, участник проекта «Мастер-шеф» добавляет в салат маринованный лук, он убежден, что с ним блюдо не только вкуснее, но и дольше сохранит свой вкус. Так что лакомиться новогодним угощением можно будет и в последующие дни.

Шеф использовал ингредиенты: сельдь копченую (1 шт.), сельдь соленую (1 шт.), свеклу крупную (1 шт.), морковку (1 шт.), картошку (2 шт.), яйца (2 шт.), луковицу, майонез, уксус, соль.

Лук нарезать полукольцами. Отправить в миску, залить кипятком и уксусом. «Уксуса не должно быть сильно много, чтобы лук не был сильно кислым», — заметил он. Яйца отварить, морковку, свеклу и картошку запечь в духовке. Рыбу очистить, если есть икра, то ее тоже использовать. Нарезать половину соленой и половину копченой селедки и мелко порубить. Часть икры мелко порезать.

Отправить рыбу в миску и добавить к ней мелко нарезанный слегка промаринованный лук. Перемешать. Мелко натереть свеклу и морковку. Морковь чуть-чуть посолить, а картошку нарезать тонкими дольками.

На плоскую тарелку установить кулинарное кольцо. Первым слоем выложить лук с селедкой, утрамбовать. Далее – сделать слой из картошки, потом из морковки и из яичного белка.

Натертую свеклу заправить майонезом, посолить перемешать. Сделать свекольный слой в кольце. Сверху на мелкой терке натереть желток, выложить немного майонеза и еще немного натертого желтка. Вынуть кулинарное кольцо. Готово!

«Традиционный салат с оригинальным новым вкусом обязательно понравится всем вашим гостям!» — считает Василий.

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