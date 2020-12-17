Запеканка, которая тает во рту: Высоцкая раскрыла свои секреты приготовления творожного завтрака

Это блюдо может стать хорошим началом дня для вас и ваших близких.

Утро должно быть вкусным! Юлия Высоцкая всегда следует этому правилу, поэтому начинает день с хорошего завтрака. В своем проекте «Едим дома!» она обнародовала рецепт творожной запеканки «Медовая нежность». Она получается тающей во рту благодаря нескольким секретам хозяйки. Артистка, во-первых, взбивает ингредиенты отдельно, а не вместе, во-вторых, добавляет жирные сливки, в-третьих, использует творог на топленом молоке. Приготовим?

Ингредиенты: 700 граммов творога на топленом молоке 9%, 300 миллилитров жирных сливок (35-38%), 5 столовых ложек жидкого меда, 10 граммов разрыхлителя, 6 яиц.

Творог протираем через сито, разминаем вилкой. Желтки отделяем от белков. Взбиваем желтки с помощью миксера или комбайна. Добавляем жидкий мед (густой нужно заранее прогреть на водяной бане и остудить). Вместо меда вполне можно также использовать сахарный песок.

«На мой вкус, 120–150 г сахара достаточно, сладкоежки увеличивайте. Это касается и меда, здесь дело вкуса», — заметила актриса.

Добавляем творог, хорошенько перемешиваем. Просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем. Взбиваем все миксером минуты две.

В отдельной миске взбиваем хорошо охлажденные сливки, добавляем их в творожное тесто. Отдельно взбиваем также охлажденные белки (с щепоткой соли) и энергичными движениями снизу вверх соединяем творожное тесто с белками.

«На этом этапе миксер может все испортить, только деревянная или пластиковая лопатка. Энергично, быстро… Тесто должно оставаться воздушным, легким», — прокомментировала Юлия.

Выкладываем тесто в форму (размер — 24х24 см), заранее застелив ее пергаментом. Ставим в духовку, выпекаем 40–45 минут на 170 градусах.

«Рекомендую поставить на нижний уровень, духовку не открывать. После приготовления еще какое–то время оставить запеканку в духовке», — заметила жена Андрея Кончаловского.

Подавать запеканку теплой.

Смотрите также