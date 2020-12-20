На Новый год: необычный салат по Ля-рошельски из рыбы и сыра

На четыре порции у нас ушло 396 рублей.

НАДО:

Романо ½ пучка (60 р.)

Айсберг (латук) ½ пучка (45 р.)

Лола росса ½ пучка (60 р.)

Оливковое масло 27 мл (30 р.)

Бальзамический уксус 10 г (16 р.)

Свёкла 3 шт. (7 р.)

Сыр костромской 200 г (90 р.)

Скумбрия горячего копчения 500 г (86 р.)

Тимьян свежий 3 г (1 р.)

Растительное масло 5 мл (1 р.)

Соль

Перец

Итого: за 4 порции = 396 р., за 1 порцию = 99 р.

Приготовление

Берем три вида сала и рвем листья руками. Солим, перчим, добавляем оливковое масло и бальзамический уксус. Перемешиваем.

Совет от шефа: «Сначала в салат нужно налить оливкового масла, а потом уксус. Масло создает оболочку и защищает салат от обжига уксусом».

Заранее запеченную в духовке свеклу режем крупными кубиками. Затем обжариваем ее на сковородке в течение 2 минут на растительном масле, добавив также листья тимьяна.

После добавляем в свеклу 5 мл бальзамического уксуса и нарезанный большими кубиками сыр. Обжариваем еще 1 минуту.

К свекле с сыром кладем половину салата в маринаде и держим на плите около 2 минут.

Сервировка:

Берем 4 тарелки, выкладываем на них листья салата и сверху добавляем свеклу с сыром и теплым салатом.

Две скумбрии разрезаем вдоль пополам и выкладываем филе рыбы в салат.

Поливаем сверху оливковым маслом. И можно есть!

Приятного аппетита!

Смотрите также