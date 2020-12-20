На Новый год: необычный салат по Ля-рошельски из рыбы и сыра

НАДО:
- Романо ½ пучка (60 р.)
- Айсберг (латук) ½ пучка (45 р.)
- Лола росса ½ пучка (60 р.)
- Оливковое масло 27 мл (30 р.)
- Бальзамический уксус 10 г (16 р.)
- Свёкла 3 шт. (7 р.)
- Сыр костромской 200 г (90 р.)
- Скумбрия горячего копчения 500 г (86 р.)
- Тимьян свежий 3 г (1 р.)
- Растительное масло 5 мл (1 р.)
- Соль
- Перец
Итого: за 4 порции = 396 р., за 1 порцию = 99 р.
Приготовление
Берем три вида сала и рвем листья руками. Солим, перчим, добавляем оливковое масло и бальзамический уксус. Перемешиваем.
Совет от шефа: «Сначала в салат нужно налить оливкового масла, а потом уксус. Масло создает оболочку и защищает салат от обжига уксусом».
Заранее запеченную в духовке свеклу режем крупными кубиками. Затем обжариваем ее на сковородке в течение 2 минут на растительном масле, добавив также листья тимьяна.
После добавляем в свеклу 5 мл бальзамического уксуса и нарезанный большими кубиками сыр. Обжариваем еще 1 минуту.
К свекле с сыром кладем половину салата в маринаде и держим на плите около 2 минут.
Сервировка:
Берем 4 тарелки, выкладываем на них листья салата и сверху добавляем свеклу с сыром и теплым салатом.
Две скумбрии разрезаем вдоль пополам и выкладываем филе рыбы в салат.
Поливаем сверху оливковым маслом. И можно есть!
Приятного аппетита!