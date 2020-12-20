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На Новый год: необычный салат по Ля-рошельски из рыбы и сыра

На четыре порции у нас ушло 396 рублей.

На Новый год: необычный салат по Ля-рошельски из рыбы и сыра
Салат по Ля-рошельски. Фото: СТС

НАДО:

  • Романо ½ пучка (60 р.)
  • Айсберг (латук) ½ пучка (45 р.)
  • Лола росса ½ пучка (60 р.)
  • Оливковое масло 27 мл (30 р.)
  • Бальзамический уксус 10 г (16 р.)
  • Свёкла 3 шт. (7 р.)
  • Сыр костромской 200 г (90 р.)
  • Скумбрия горячего копчения 500 г (86 р.)
  • Тимьян свежий 3 г (1 р.)
  • Растительное масло 5 мл (1 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: за 4 порции = 396 р., за 1 порцию = 99 р.

Приготовление

Фото: СТС

Берем три вида сала и рвем листья руками. Солим, перчим, добавляем оливковое масло и бальзамический уксус. Перемешиваем.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Сначала в салат нужно налить оливкового масла, а потом уксус. Масло создает оболочку и защищает салат от обжига уксусом».

Фото: СТС

Заранее запеченную в духовке свеклу режем крупными кубиками. Затем обжариваем ее на сковородке в течение 2 минут на растительном масле, добавив также листья тимьяна.

Фото: СТС

После добавляем в свеклу 5 мл бальзамического уксуса и нарезанный большими кубиками сыр. Обжариваем еще 1 минуту.

Фото: СТС

К свекле с сыром кладем половину салата в маринаде и держим на плите около 2 минут.

Фото: СТС

Сервировка:

Берем 4 тарелки, выкладываем на них листья салата и сверху добавляем свеклу с сыром и теплым салатом.

Фото: СТС

Две скумбрии разрезаем вдоль пополам и выкладываем филе рыбы в салат.

Фото: СТС

Поливаем сверху оливковым маслом. И можно есть!

Приятного аппетита!

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