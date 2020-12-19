На Новый год: необычный салат с запеченными овощами и мандаринами

НАДО:
- Тыква 300г – 12р.
Соль, перец по вкусу
Тимьян свежий 1 веточка – 2р.
Масло оливковое 60мл – 17р.
Мед жидкий 50г — 19р.
Свекла 2 шт. – 15р.
Творог рассыпчатый 9% 200г – 83р.
Мята свежая 1-2 веточки – 2р.
Орегано свежий 1-2 веточки — 2р.
Базилик красный 1-2 веточки – 2р.
Мелисса свежая 1-2 веточки – 2р.
Мандарины 3шт. — 20р.
Лимон ½ шт. – 4р.
Грецкие орехи 10г – 7р.
- Итого: 187р.
1 порция: 47р.
Приготовление:
Чистим тыкву, удаляем из нее семечки, режем на дольки, солим, перчим и отправляем на противень, застеленный заранее пергаментом.
Сверху поливаем тыкву оливковым маслом, медом и крошим листики тимьяна. Отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180-200 градусов.
Свеклу моем, заворачиваем в фольгу и также ставим в духовку. Но уже на 45 минут.
Пока наши овощи запекаются – кладем творог в отдельную миску, добавляем к нему мелко порубленные листы мяты, орегано, базилик и мелиссу. Трем на терке цедру мандарина и тщательно перемешиваем.
Как только овощи запеклись – достаем, остужаем. Тыкву режем пополам и кладем в отдельную тарелку. Туда же добавляем порезанную крупными кусками очищенную свеклу.
Добавляем дольки мандарина и поливаем оливковым маслом, лимонным соком, тщательно перемешиваем.
Из полученной творожной массы лепим небольшие шарики и добавляем в салат. Сверху крошим грецкие орехи.
Приятного аппетита!