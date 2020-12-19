На Новый год: необычный салат с запеченными овощами и мандаринами

На приготовление этого блюда у шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 187 рублей.

НАДО:

Тыква 300г – 12р.

Соль, перец по вкусу

Тимьян свежий 1 веточка – 2р.

Масло оливковое 60мл – 17р.

Мед жидкий 50г — 19р.

Свекла 2 шт. – 15р.

Творог рассыпчатый 9% 200г – 83р.

Мята свежая 1-2 веточки – 2р.

Орегано свежий 1-2 веточки — 2р.

Базилик красный 1-2 веточки – 2р.

Мелисса свежая 1-2 веточки – 2р.

Мандарины 3шт. — 20р.

Лимон ½ шт. – 4р.

Грецкие орехи 10г – 7р.

Соль, перец по вкусу Тимьян свежий 1 веточка – 2р. Масло оливковое 60мл – 17р. Мед жидкий 50г — 19р. Свекла 2 шт. – 15р. Творог рассыпчатый 9% 200г – 83р. Мята свежая 1-2 веточки – 2р. Орегано свежий 1-2 веточки — 2р. Базилик красный 1-2 веточки – 2р. Мелисса свежая 1-2 веточки – 2р. Мандарины 3шт. — 20р. Лимон ½ шт. – 4р. Грецкие орехи 10г – 7р. Итого: 187р.

1 порция: 47р.

Приготовление:

Чистим тыкву, удаляем из нее семечки, режем на дольки, солим, перчим и отправляем на противень, застеленный заранее пергаментом.

Сверху поливаем тыкву оливковым маслом, медом и крошим листики тимьяна. Отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180-200 градусов.

Свеклу моем, заворачиваем в фольгу и также ставим в духовку. Но уже на 45 минут.

Пока наши овощи запекаются – кладем творог в отдельную миску, добавляем к нему мелко порубленные листы мяты, орегано, базилик и мелиссу. Трем на терке цедру мандарина и тщательно перемешиваем.

Как только овощи запеклись – достаем, остужаем. Тыкву режем пополам и кладем в отдельную тарелку. Туда же добавляем порезанную крупными кусками очищенную свеклу.

Добавляем дольки мандарина и поливаем оливковым маслом, лимонным соком, тщательно перемешиваем.

Из полученной творожной массы лепим небольшие шарики и добавляем в салат. Сверху крошим грецкие орехи.

Приятного аппетита!

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