Пряная свинина, судак с картофелем и другие рецепты вкусных блюд к Новому году

Наверняка, многие уже думают, что приготовить на новогодний стол. Ведущий шоу «Пять ужинов» Андрей Бова на телеканале Dомашний специально для читателей Teleprogramma.pro подсказал несколько интересных идей.

Судак с картофелем и лимонным соусом с эстрагоном

Судак филе -400гр.

Картофель отварной — 200гр.

Зеленый горошек -200гр. (бланшированный)

Помидоры черри — 100гр.

Лимон — 2 шт.

Масло сливочное — 60гр.

Тархун — 3 гр.

Масло растительное — 300гр.

Филе судака выкладываем на противень, солим и запекаем в духовке. Отварной картофель в мундире разминаем и обжариваем на растительном масле на сковороде до золотистой корочки.

Для соуса: в сотейнике разогреваем сливочное масло добавляем сок и цедру лимона, чеснок, помидоры черри, зеленый горошек, тархун, соль перец по вкусу. Готовый Судак выкладываем на обжаренный картофель и поливаем соусом.

Биточки из брокколи с семечками подсолнуха и сметаной

Брокколи — 400гр.

Творожный сыр — 200гр.

Лук репчатый — 150гр.

Семечки подсолнуха — 20гр. (очищенные)

Сухари Панко — 100гр.

Масло растительное — 150гр.

Сметана — 100гр.

Мед — 30гр.

Лимон — 60гр.

Капусту брокколи, бланшируем в подсоленной воде. Нарезаем мелким кубиком и смешиваем с творожным сыром, обжаренным репчатым луком, семечками подсолнуха и панировочными сухарями. Добавляем соль перец по вкусу. Получившуюся массу, формируем в биточки, панируем в сухарях и обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

Для соуса: сметану смешать с медом, соком и цедрой лимона. Подавать готовые биточки с соусом.

Рулетики из скумбрии с сыром и овощами

Скумбрия — 3 шт. (филе)

Сыр Гауда — 150гр. (мелкая терка)

Морковь — 200гр. (крупная терка)

Лук репчатый — 150гр. (соломка)

Перец болгарский — 100гр. (кубик)

Укроп — 5 гр.

Чеснок — 2 гр.

Готовим начинку: морковь натираем на крупной терке, репчатый лук и болгарский перец режем соломкой. Обжариваем овощи на растительном масле. Добавляем чеснок натертым на мелкой терке и специи.

Филе скумбрии надрезаем с внутренней стороны и солим. Выкладываем на филе овощную начинку, натертый сыр Гауда и сворачиваем в рулет. Чтобы рулет не раскрылся, закалываем его зубочисткой. Ставим рулеты запекаться в духовку.

Филе индейки запеченное с грибами и пармезаном

Грудки индейки — 400гр.

Шампиньоны — 150гр.

Вешенки — 100гр.

Лук репчатый — 100гр.

Ченок — 5гр.

Вино красное — 120гр.

Сливки — 200гр.

Сыр Пармезан — 100гр.

Филе индейки обжариваем на сковороде до золотистой корочки и перекладываем в форму для запекания. Для грибного соуса: на сковороде, обжариваем репчатый лук, порезанный соломкой. Добавляем к луку шампиньоны, вешенки и чеснок. Когда грибы обжарятся, наливаем в сковороду красное вино.

После того, как вино загустеет и выпарится — добавляем сливки. Когда соус закипит, насыпаем натертый на мелкой терке сыр Пармезан. И добавляем специи. Готовый соус, выливаем в форму для запекания поверх грудки индейки и ставим запекаться в духовку.

Пряная свинина с стручковой фасолью и сливочным рисом

Свиная шея — 300гр.

Лук репчатый — 150гр.

Стручковая фасоль (зам.) — 150гр.

Соевый соус — 60гр.

Мед — 30гр.

Имбирь корень — 20гр.

Бадьян — 3 гр.

Корица молотая — 1 гр.

Рис Жасмин — 150гр. (отварной)

Сливки — 60гр.

Лайм — 1 шт.

Репчатый лук нарезаем средним кубиком и обжариваем на сковороде до золотистого цвета. Добавляем к луку нарезанную крупным кубиком свиную шею. Обжариваем до образования румяной корочки. Затем в сковороду наливаем соевый соус и мед.

На мелкой терке трем корень имбиря. Добавляем бадьян и корицу. После того, как соус закипит — выкладываем к свинине стручковую фасоль. Тщательно перемешиваем и добавляем специи.

Тушим свинину с фасолью в соусе 5-10 минут. Для гарнира: отварной рис прогреваем в сотейнике со сливками. Добавляем, цедру, сока лимона и соль. Подаем пряную свинину со сливочным рисом.

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