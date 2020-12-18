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Пряная свинина, судак с картофелем и другие рецепты вкусных блюд к Новому году

Наверняка, многие уже думают, что приготовить на новогодний стол. Ведущий шоу «Пять ужинов» Андрей Бова на телеканале Dомашний специально для читателей Teleprogramma.pro подсказал несколько интересных идей.

Пряная свинина, судак с картофелем и другие рецепты вкусных блюд к Новому году
Фото: канал Dомашний

Судак с картофелем и лимонным соусом с эстрагоном

Фото: канал Dомашний
  • Судак филе -400гр.
  • Картофель отварной — 200гр.
  • Зеленый горошек -200гр. (бланшированный)
  • Помидоры черри — 100гр.
  • Лимон — 2 шт.
  • Масло сливочное — 60гр.
  • Тархун — 3 гр.
  • Масло растительное — 300гр.

Филе судака выкладываем на противень, солим и запекаем в духовке. Отварной картофель в мундире разминаем и обжариваем на растительном масле на сковороде до золотистой корочки.

Для соуса: в сотейнике разогреваем сливочное масло добавляем сок и цедру лимона, чеснок, помидоры черри, зеленый горошек, тархун, соль перец по вкусу. Готовый Судак выкладываем на обжаренный картофель и поливаем соусом.

Биточки из брокколи с семечками подсолнуха и сметаной

Фото: канал Dомашний
  • Брокколи — 400гр.
  • Творожный сыр — 200гр.
  • Лук репчатый — 150гр.
  • Семечки подсолнуха — 20гр. (очищенные)
  • Сухари Панко — 100гр.
  • Масло растительное — 150гр.
  • Сметана — 100гр.
  • Мед — 30гр.
  • Лимон — 60гр.

Капусту брокколи, бланшируем в подсоленной воде. Нарезаем мелким кубиком и смешиваем с творожным сыром, обжаренным репчатым луком, семечками подсолнуха и панировочными сухарями. Добавляем соль перец по вкусу. Получившуюся массу, формируем в биточки, панируем в сухарях и обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

Для соуса: сметану смешать с медом, соком и цедрой лимона. Подавать готовые биточки с соусом.

Рулетики из скумбрии с сыром и овощами

Фото: канал Dомашний
  • Скумбрия — 3 шт. (филе)
  • Сыр Гауда — 150гр. (мелкая терка)
  • Морковь — 200гр. (крупная терка)
  • Лук репчатый — 150гр. (соломка)
  • Перец болгарский — 100гр. (кубик)
  • Укроп — 5 гр.
  • Чеснок — 2 гр.

Готовим начинку: морковь натираем на крупной терке, репчатый лук и болгарский перец режем соломкой. Обжариваем овощи на растительном масле. Добавляем чеснок натертым на мелкой терке и специи.

Филе скумбрии надрезаем с внутренней стороны и солим. Выкладываем на филе овощную начинку, натертый сыр Гауда и сворачиваем в рулет. Чтобы рулет не раскрылся, закалываем его зубочисткой. Ставим рулеты запекаться в духовку.

Филе индейки запеченное с грибами и пармезаном

Фото: канал Dомашний
  • Грудки индейки — 400гр.
  • Шампиньоны — 150гр.
  • Вешенки — 100гр.
  • Лук репчатый — 100гр.
  • Ченок — 5гр.
  • Вино красное — 120гр.
  • Сливки — 200гр.
  • Сыр Пармезан — 100гр.

Филе индейки обжариваем на сковороде до золотистой корочки и перекладываем в форму для запекания. Для грибного соуса: на сковороде, обжариваем репчатый лук, порезанный соломкой. Добавляем к луку шампиньоны, вешенки и чеснок. Когда грибы обжарятся, наливаем в сковороду красное вино.

После того, как вино загустеет и выпарится — добавляем сливки. Когда соус закипит, насыпаем натертый на мелкой терке сыр Пармезан. И добавляем специи. Готовый соус, выливаем в форму для запекания поверх грудки индейки и ставим запекаться в духовку.

Пряная свинина с стручковой фасолью и сливочным рисом

Фото: канал Dомашний
  • Свиная шея — 300гр.
  • Лук репчатый — 150гр.
  • Стручковая фасоль (зам.) — 150гр.
  • Соевый соус — 60гр.
  • Мед — 30гр.
  • Имбирь корень — 20гр.
  • Бадьян — 3 гр.
  • Корица молотая — 1 гр.
  • Рис Жасмин — 150гр. (отварной)
  • Сливки — 60гр.
  • Лайм — 1 шт.

Репчатый лук нарезаем средним кубиком и обжариваем на сковороде до золотистого цвета. Добавляем к луку нарезанную крупным кубиком свиную шею. Обжариваем до образования румяной корочки. Затем в сковороду наливаем соевый соус и мед.

На мелкой терке трем корень имбиря. Добавляем бадьян и корицу. После того, как соус закипит — выкладываем к свинине стручковую фасоль. Тщательно перемешиваем и добавляем специи.

Тушим свинину с фасолью в соусе 5-10 минут. Для гарнира: отварной рис прогреваем в сотейнике со сливками. Добавляем, цедру, сока лимона и соль. Подаем пряную свинину со сливочным рисом.

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