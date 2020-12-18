Пряная свинина, судак с картофелем и другие рецепты вкусных блюд к Новому году

Судак с картофелем и лимонным соусом с эстрагоном
- Судак филе -400гр.
- Картофель отварной — 200гр.
- Зеленый горошек -200гр. (бланшированный)
- Помидоры черри — 100гр.
- Лимон — 2 шт.
- Масло сливочное — 60гр.
- Тархун — 3 гр.
- Масло растительное — 300гр.
Филе судака выкладываем на противень, солим и запекаем в духовке. Отварной картофель в мундире разминаем и обжариваем на растительном масле на сковороде до золотистой корочки.
Для соуса: в сотейнике разогреваем сливочное масло добавляем сок и цедру лимона, чеснок, помидоры черри, зеленый горошек, тархун, соль перец по вкусу. Готовый Судак выкладываем на обжаренный картофель и поливаем соусом.
Биточки из брокколи с семечками подсолнуха и сметаной
- Брокколи — 400гр.
- Творожный сыр — 200гр.
- Лук репчатый — 150гр.
- Семечки подсолнуха — 20гр. (очищенные)
- Сухари Панко — 100гр.
- Масло растительное — 150гр.
- Сметана — 100гр.
- Мед — 30гр.
- Лимон — 60гр.
Капусту брокколи, бланшируем в подсоленной воде. Нарезаем мелким кубиком и смешиваем с творожным сыром, обжаренным репчатым луком, семечками подсолнуха и панировочными сухарями. Добавляем соль перец по вкусу. Получившуюся массу, формируем в биточки, панируем в сухарях и обжариваем на сковороде до золотистой корочки.
Для соуса: сметану смешать с медом, соком и цедрой лимона. Подавать готовые биточки с соусом.
Рулетики из скумбрии с сыром и овощами
- Скумбрия — 3 шт. (филе)
- Сыр Гауда — 150гр. (мелкая терка)
- Морковь — 200гр. (крупная терка)
- Лук репчатый — 150гр. (соломка)
- Перец болгарский — 100гр. (кубик)
- Укроп — 5 гр.
- Чеснок — 2 гр.
Готовим начинку: морковь натираем на крупной терке, репчатый лук и болгарский перец режем соломкой. Обжариваем овощи на растительном масле. Добавляем чеснок натертым на мелкой терке и специи.
Филе скумбрии надрезаем с внутренней стороны и солим. Выкладываем на филе овощную начинку, натертый сыр Гауда и сворачиваем в рулет. Чтобы рулет не раскрылся, закалываем его зубочисткой. Ставим рулеты запекаться в духовку.
Филе индейки запеченное с грибами и пармезаном
- Грудки индейки — 400гр.
- Шампиньоны — 150гр.
- Вешенки — 100гр.
- Лук репчатый — 100гр.
- Ченок — 5гр.
- Вино красное — 120гр.
- Сливки — 200гр.
- Сыр Пармезан — 100гр.
Филе индейки обжариваем на сковороде до золотистой корочки и перекладываем в форму для запекания. Для грибного соуса: на сковороде, обжариваем репчатый лук, порезанный соломкой. Добавляем к луку шампиньоны, вешенки и чеснок. Когда грибы обжарятся, наливаем в сковороду красное вино.
После того, как вино загустеет и выпарится — добавляем сливки. Когда соус закипит, насыпаем натертый на мелкой терке сыр Пармезан. И добавляем специи. Готовый соус, выливаем в форму для запекания поверх грудки индейки и ставим запекаться в духовку.
Пряная свинина с стручковой фасолью и сливочным рисом
- Свиная шея — 300гр.
- Лук репчатый — 150гр.
- Стручковая фасоль (зам.) — 150гр.
- Соевый соус — 60гр.
- Мед — 30гр.
- Имбирь корень — 20гр.
- Бадьян — 3 гр.
- Корица молотая — 1 гр.
- Рис Жасмин — 150гр. (отварной)
- Сливки — 60гр.
- Лайм — 1 шт.
Репчатый лук нарезаем средним кубиком и обжариваем на сковороде до золотистого цвета. Добавляем к луку нарезанную крупным кубиком свиную шею. Обжариваем до образования румяной корочки. Затем в сковороду наливаем соевый соус и мед.
На мелкой терке трем корень имбиря. Добавляем бадьян и корицу. После того, как соус закипит — выкладываем к свинине стручковую фасоль. Тщательно перемешиваем и добавляем специи.
Тушим свинину с фасолью в соусе 5-10 минут. Для гарнира: отварной рис прогреваем в сотейнике со сливками. Добавляем, цедру, сока лимона и соль. Подаем пряную свинину со сливочным рисом.