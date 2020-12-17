Вкусный и необычный новогодний салат «Айседора»: пошаговый рецепт с ценами и фото

На четыре порции у главного шеф-повара телеканала СТС Александра Бельковича ушло 387 рублей.

НАДО:

Яйца 3 шт. (12 р.)

Мука 4 ст. ложки 120 г (4 р.)

Салат «Айсберг» 180 г (110 р.)

Помидоры 3 шт. (15 р.)

Лук 1 шт. (3 р.)

Куриное филе грудка 270 г (64 р.)

Шампанское 100 мл (40 р.)

Грецкие орехи 40 г (34 р.)

Оливковое масло 30 мл (30 р.)

Растительное масло 800 мл (64 р.)

Яблочный сок 50 мл (2 р.)

Яблочный уксус 1 ст. ложка 18 г (1 р.)

Мед 1 ст. ложка 30 г (8 р.)

Итого: 4 порции = 387 р., 1 порция = 97 р.

Приготовление:

Варим в кастрюле два яйца. Остужаем и очищаем от скорлупы.

Лук чистим от шелухи и разрываем на лепестки.

Куриное филе режем крупными ломтиками, солим и перчим. Добавляем в мясо 50 мл шампанского оставляем мариноваться.

После этого готовим кляр. Для этого смешиваем в миске 1 сырое яйцо, 3 ст. ложки муки и 50 мл шампанского, солим, перчим. Все тщательно перемешиваем.

Совет от шефа: «При необходимости всыпать ещё муки, кляр должен быть плотным, но не густым».

Далее нам нужно пожарить курица во фритюре. Наливаем в сотейник 800 мл растительного масла и оставляем на максимальном огне. Окунаем туда курицу и даем ей обжариться 4 минуты.

Совет от шефа: «Ёмкость для фритюра должна быть идеально сухая, иначе можно получить серьёзные ожоги».

Когда курица приобретет золотистый цвет – достаем из сотейника и кладем на бумажную салфетку, чтобы сошло масло. То же самое проделываем с остальными кусочками мяса.

Далее жарим во фритюре лук. Обваливаем кольца лука в муке, окунаем в приготовленный кляр и опускаем в сотейник с растительным маслом. Жарим также около 4 минут.

Делаем заправку. В отдельной емкости смешиваем яблочный сок, яблочный уксус, 30 мл оливкового масла и мед. Тщательно перемешиваем.

Помидоры нарезаем пополам, вырезаем место прикрепления плодоножки и шинкуем крупными дольками.

Сервировка:

Салат, помидоры, курицу и лук фри равномерно распределяем по 4 порционным глубоким тарелкам.

Добавляем в каждую тарелку по 3 — 4 столовые ложки заправки.

Сверху трем на крупной терке яйца (1 яйцо на 2 тарелки).

Нарезаем ножом грецкие орехи и посыпаем сверху каждую порцию салата.

Приятного аппетита!

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