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Вкусный и необычный новогодний салат «Айседора»: пошаговый рецепт с ценами и фото

На четыре порции у главного шеф-повара телеканала СТС Александра Бельковича ушло 387 рублей.

Вкусный и необычный новогодний салат «Айседора»: пошаговый рецепт с ценами и фото
Салат «Айседора». Фото: СТС

НАДО:

  • Яйца 3 шт. (12 р.)
  • Мука 4 ст. ложки 120 г (4 р.)
  • Салат «Айсберг» 180 г (110 р.)
  • Помидоры 3 шт. (15 р.)
  • Лук 1 шт. (3 р.)
  • Куриное филе грудка 270 г (64 р.)
  • Шампанское 100 мл (40 р.)
  • Грецкие орехи 40 г (34 р.)
  • Оливковое масло 30 мл (30 р.)
  • Растительное масло 800 мл (64 р.)
  • Яблочный сок 50 мл (2 р.)
  • Яблочный уксус 1 ст. ложка 18 г (1 р.)
  • Мед 1 ст. ложка 30 г (8 р.)

Итого: 4 порции = 387 р., 1 порция = 97 р.

Приготовление:

Варим в кастрюле два яйца. Остужаем и очищаем от скорлупы.

Фото: СТС

Лук чистим от шелухи и разрываем на лепестки.

Фото: СТС

Куриное филе режем крупными ломтиками, солим и перчим. Добавляем в мясо 50 мл шампанского оставляем мариноваться.

Фото: СТС

После этого готовим кляр. Для этого смешиваем в миске 1 сырое яйцо, 3 ст. ложки муки и 50 мл шампанского, солим, перчим. Все тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Совет от шефа: «При необходимости всыпать ещё муки, кляр должен быть плотным, но не густым».

Далее нам нужно пожарить курица во фритюре. Наливаем в сотейник 800 мл растительного масла и оставляем на максимальном огне. Окунаем туда курицу и даем ей обжариться 4 минуты.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Ёмкость для фритюра должна быть идеально сухая, иначе можно получить серьёзные ожоги».

Когда курица приобретет золотистый цвет – достаем из сотейника и кладем на бумажную салфетку, чтобы сошло масло. То же самое проделываем с остальными кусочками мяса.

Фото: СТС

Далее жарим во фритюре лук. Обваливаем кольца лука в муке, окунаем в приготовленный кляр и опускаем в сотейник с растительным маслом. Жарим также около 4 минут.

Фото: СТС

Делаем заправку. В отдельной емкости смешиваем яблочный сок, яблочный уксус, 30 мл оливкового масла и мед. Тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Помидоры нарезаем пополам, вырезаем место прикрепления плодоножки и шинкуем крупными дольками.

Фото: СТС

Сервировка:

Салат, помидоры, курицу и лук фри равномерно распределяем по 4 порционным глубоким тарелкам.

Фото: СТС

Добавляем в каждую тарелку по 3 — 4 столовые ложки заправки.

Сверху трем на крупной терке яйца (1 яйцо на 2 тарелки).

Фото: СТС

Нарезаем ножом грецкие орехи и посыпаем сверху каждую порцию салата.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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