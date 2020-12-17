Вкусный и необычный новогодний салат «Айседора»: пошаговый рецепт с ценами и фото

НАДО:
- Яйца 3 шт. (12 р.)
- Мука 4 ст. ложки 120 г (4 р.)
- Салат «Айсберг» 180 г (110 р.)
- Помидоры 3 шт. (15 р.)
- Лук 1 шт. (3 р.)
- Куриное филе грудка 270 г (64 р.)
- Шампанское 100 мл (40 р.)
- Грецкие орехи 40 г (34 р.)
- Оливковое масло 30 мл (30 р.)
- Растительное масло 800 мл (64 р.)
- Яблочный сок 50 мл (2 р.)
- Яблочный уксус 1 ст. ложка 18 г (1 р.)
- Мед 1 ст. ложка 30 г (8 р.)
Итого: 4 порции = 387 р., 1 порция = 97 р.
Приготовление:
Варим в кастрюле два яйца. Остужаем и очищаем от скорлупы.
Лук чистим от шелухи и разрываем на лепестки.
Куриное филе режем крупными ломтиками, солим и перчим. Добавляем в мясо 50 мл шампанского оставляем мариноваться.
После этого готовим кляр. Для этого смешиваем в миске 1 сырое яйцо, 3 ст. ложки муки и 50 мл шампанского, солим, перчим. Все тщательно перемешиваем.
Совет от шефа: «При необходимости всыпать ещё муки, кляр должен быть плотным, но не густым».
Далее нам нужно пожарить курица во фритюре. Наливаем в сотейник 800 мл растительного масла и оставляем на максимальном огне. Окунаем туда курицу и даем ей обжариться 4 минуты.
Совет от шефа: «Ёмкость для фритюра должна быть идеально сухая, иначе можно получить серьёзные ожоги».
Когда курица приобретет золотистый цвет – достаем из сотейника и кладем на бумажную салфетку, чтобы сошло масло. То же самое проделываем с остальными кусочками мяса.
Далее жарим во фритюре лук. Обваливаем кольца лука в муке, окунаем в приготовленный кляр и опускаем в сотейник с растительным маслом. Жарим также около 4 минут.
Делаем заправку. В отдельной емкости смешиваем яблочный сок, яблочный уксус, 30 мл оливкового масла и мед. Тщательно перемешиваем.
Помидоры нарезаем пополам, вырезаем место прикрепления плодоножки и шинкуем крупными дольками.
Сервировка:
Салат, помидоры, курицу и лук фри равномерно распределяем по 4 порционным глубоким тарелкам.
Добавляем в каждую тарелку по 3 — 4 столовые ложки заправки.
Сверху трем на крупной терке яйца (1 яйцо на 2 тарелки).
Нарезаем ножом грецкие орехи и посыпаем сверху каждую порцию салата.
Приятного аппетита!