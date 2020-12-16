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«Быстро, вкусно и празднично»: певица Зара рассказала, как приготовить вкусный десерт

Артистка поделилась с фанатами способом приготовления венских вафель.

«Быстро, вкусно и празднично»: певица Зара рассказала, как приготовить вкусный десерт
Певица Зара. Фото: instagram.com/zara_music

Певица Зара решила поделиться с фанатами в Instagram одним из своих любимых рецептов. Артистка рассказала, как сделать вкусное тесто для приготовления венских вафель.

«Вуаля! Вкуснейшие вафли готовы. Быстро, вкусно и празднично», — написала Зара.

Ингредиенты: 125 г сливочного масла, 3 яйца, 100 г сахара, 250 мл молока, 200 г муки, 50 г крахмала, 10 г разрыхлителя, ванилин на кончике ножа.

Способ приготовления: разбить три яйца, добавить сахар и соль и взбить венчиком. Добавить крахмал, перемешать. Постепенно помешивая, добавить часть муки, а затем и молоко. Ванилин и разрыхлитель также добавить к массе на этом этапе приготовления. Высыпать остатки муки, перемешать. В конце добавить растопленное сливочное масло и перемешать. Тесто должно получиться однородным, без комочков. Печь в вафельнице, украсить ягодами по вкусу.

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