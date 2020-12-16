«Яичницей никого не удивишь»: Барановская рассказала, как готовит интересный завтрак со шпинатом и томатами

Юлия Барановская работает на радио и телевидении, не пропускает светские мероприятия, заботится о троих детях и при этом успевает готовить им. Телеведущая рассказала в своем Instagram, как разнообразить свой завтрак.

«Яичницей в наше время никого не удивишь, сегодня на завтрак мы пробовали скрэмбл с сосисками из индейки, шпинатом, томатами», — написала Барановская.

Ингредиенты на 2 порции: сосиски из индейки 2 шт, яйца 3 шт, шпинат 40 г, помидор 1 шт, творожный сыр 1 ст.л, тосты хлеба на подачу, оливковое масло 1 ст л, любые специи и травы (например, итальянские) 1/2 ст. л, семена льна 1 ч.л, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: помидор порезать средними кусочками, сосиски порезать колечками.

В сковороде на оливковом масле слегка обжарить сосиски и добавить к ним помидор и специи. Посолить. Готовить около минуты. В сковороду к сосискам и помидору добавить листья шпината. Яйца вбить на сковороде не оставляя желток целым, дать чуть схватиться и перемешать. Так повторить 3-4 раза. Когда яйца будут практически готовы, снять сковороду с огня и добавить творожный сыр и перемешать сыр вместе с скрэмблом. Тостовый хлеб обжарить на сухой сковороде по 2-3 минуте с каждой стороны, до появления хрустящей корочки. Скрэмбл подавать с хрустящими тостами, посыпав семенами льна.

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