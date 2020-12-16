«Есть секрет!»: шеф-повар Емельяненко поделился рецептом оливье с кальмарами

Другие интересные ингредиенты тоже могут доставить удовольствие.

Чем удивить гостей на Новый год? Можно впечатлить экзотическим блюдом, который они никогда не пробовали, а можно — знакомым салатом, но в новой интерпретации. Телеповар Василий Емельяненко, знакомый многим по проекту «Мастер-шеф», предложил заменить мясо и колбасу на морепродукты. Он утверждает, что это очень вкусно!

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«Это будет простой оливье с кальмарами и другими морепродуктами, но есть и еще один секрет!» — заинтриговал он своих зрителей на канале Gadget Chef.

Ингредиенты: 500 граммов морепродуктов, 1 морковка, 1 картошка, 2 яйца, 3 малосольных огурчика, половинка луковицы, половинка лимона, столовая ложка каперсов, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 2 зубчика маринованного чеснока, 1 острый перчик, 6 лавровых листов, 50-70 миллилитров соевого соуса, 4 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки соуса терияки, соль.

Картофель, морковь и яйца заранее отварить, очистить, остудить.

В кастрюлю налить воды, бросить 6 лавровых листов, выдавить сок половины лимона и бросить от него шкурку в воду. Сюда же отправить стебли от укропа, маленький острый перчик, несколько раздавленных зубчиков чеснока, соевый соус. Пока вода закипает, заняться овощами.

Половину луковицы нарезать очень мелко. Переложить в миску, перемешать с солью и залить кипятком на 15-20 секунд. Далее слить воду.

«Сырой лук в салат класть нельзя. Салат может скиснуть на следующий день, либо лук отдаст свой луковый аромат, и вкус салата будет испорчен», — прокомментировал телеповар.

Малосольные огурцы и два маринованных зубчика чеснока нарезать на мелкие кубики и вместе с луком отправить в глубокую миску. Пучок укропа мелко нарубить, высыпать сюда же.

После того, как рассол прокипит несколько минут, ситечком достать лимон, чеснок, перец и укроп. Слить с морепродуктов воду и высыпать их в кастрюлю. Морепродукты варить не нужно, просто подержать их в горячем рассоле. Через 5 минут вынуть.

В миску с овощами добавить столовую ложку каперсов, нарезанные картошку, морковку и яйца.

«Самая лучшая заправка для такого салата — смесь майонеза с соусом терияки», — считает Василий.

В салат положить морепродукты, заправить соусом, размешать, попробовать. Если соли недостаточно, то посолить.

«Сделайте этот салат на Новый год, он займет достойное место на вашем столе и станет одним из ваших любимых салатов», — сказал Емельяненко.

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