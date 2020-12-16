Новогодний классический: салат с курицей и ананасами предложила приготовить Высоцкая

Этот вкус знаком многим с самого детства.

Уже придумали, чем удивить гостей на Новый год? Если нет, то задумайтесь о классических вариантах. Наряду с оливье и селедкой под шубой праздничный стол россиян часто украшается салатом с ананасом и курицей. Как его приготовить правильно научили в аккаунте Юлии Высоцкой «Едим дома».

Ингредиенты: 1 куриная грудка, 500 граммов консервированных ананасов, половинка стакана грецких орехов, 4 куриных яйца, 200 граммов сыра, 2 столовые ложки майонеза.

Грудку и яйца отварить, нарезать кубиками, натереть сыр крупно, ананасы порезать, орехи измельчить, заправить майонезом, посолить и размешать. Готово! На праздничный стол можно подать на плоской тарелке, выложив на нее салат при помощи кулинарного кольца, украсить орехами.

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