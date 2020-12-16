Готовим на Новый год салат «VIP-мимоза» вместе с шеф-поваром СТС

На это блюдо у нас ушло 298 рублей.

Главный шеф-повар телеканала СТС Александр Белькович показал нам, как приготовить привычный салат мимоза, но в новом прочтении.

НАДО:

Картофель запеченный 4 шт. (20 р.)

Морковь запеченная 3 шт. (15 р.)

Растительное масло 35 мл (3 р.)

Петрушка 20 г (8 р.)

Скумбрия горячего копчения 600 г (103 р.)

Скумбрия консервированная 240 г (80 р.)

Яйца 6 шт. (24 р.)

Лук репа маленькая 1 шт. (3 р.)

Майонез 3 ст. ложки с горкой 135 г (15 р.)

Сметана 3 ст. ложки с горкой 75 г (9 р.)

Салат Айсберг 70 г (15 р.)

Соль

Перец

Укроп 5 г (3 р.)

Итого: 8 порций = 298 р., 1 порция = 37 р.

Приготовление:

Для того, чтобы салат получился вкусным – картофель и морковь нужно не отваривать, а запечь в духовке в фольге на 180 градусах примерно 1 час.

Вынимаем из духовки, остужаем и трем на крупной терке.

Далее берем лук. Режем кубиками, и чтобы не горчил – заливаем кипятком на 1 минуту.

Совет от шефа: «Горечь и ядреность лука исчезнет, если его замочить в кипятке».

Теперь пора разобраться с рыбой. Чистим скумбрию, убираем косточки.

Заранее сваренные вкрутую яйца разделяем на белки и желтки. Белки трем на крупной терке. Желтки пока откладываем в сторону.

«Мимоза» — не «Мимоза» без консервы. Берем банку консервированной скумбрии, выкладываем в чашку и превращаем массу в пюре. Добавляем сметану, майонез и мелко порезанную петрушку. Тщательно перемешиваем полученный соус.

Как только мы все подготовили – начинаем формировать слои салата.

1 слой — на дно блюда выкладываем листья салата. Намазываем их нашим рыбным соусом.

2 слой – картофель, обмазываем соусом.

3 слой – морковь, также сверху добавляем соус.

4 слой – очищенную скумбрию рвем на кусочки, сверху высыпаем лук и смазываем соусом.

5 слой – посыпаем тертым яичным желтком.

Перед подачей нарезаем и украшаем веточками укропа.

Приятного аппетита!