Идея новогодней закуски: как приготовить баклажаны с творожно-чесночной начинкой по рецепту Высоцкой

Блюдо расходится со стола очень быстро.

Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками аккаунта «Едим дома!» рецептом нового блюда, которое отлично будет смотреться на новогоднем столе. Закуска из баклажанов, фаршированных сыром и творогом с грецкими орехами и чесночком всегда расходится в первую очередь.

Ингредиенты: 2 баклажана, 2 столовые ложки оливкового масла, четверть чайной ложки черного перца, половинка чайной ложки соли. Для начинки: 4 столовые ложки рассыпчатого творога, 70 граммов сыра, 2 горсти грецких орехов, 1 стебель сельдерея, 1 зубчик чеснока, 2 ветки кинзы и столько же базилика фиолетового, по щепотке хмели-сунели, сванской соли и соли морской.

Баклажаны нарезаем вдоль тонкими пластинами, выкладываем в дуршлаг, солим, оставляем на 20–30 минут, потом промываем в холодной воде и просушиваем. Противень выстилаем пергаментом, выкладываем баклажаны одним слоем, сбрызгиваем оливковым маслом, перчим, ставим в духовку под разогретый гриль.

Сельдерей рубим на маленькие кусочки. Чеснок и зелень измельчаем, сыр натираем мелко.

Готовим начинку. Блендером взбиваем грецкие орехи, сельдерей, чеснок, творог, сванскую соль, хмели-сунели. Массу выкладываем в глубокую миску, добавляем тертый сыр, измельченную зелень и все смешиваем.

На край каждого кусочка баклажана кладем по чайной ложке творожной начинки и сворачиваем рулетиком.

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