«Просто запекаю в духовке»: шеф-повар Емельяненко рассказал, как приготовить сочное мясо на Новый год

Он утверждает, что блюдо может с успехом заменить надоевшие традиционные угощения.

Вкусно – не значит сложно! В этом уверен шеф-повар Василий Емельяненко, известный своими фуд-блогами и участием в многочисленный телевизионных проектах. На сей в раз на своем шоу Gadget Chef он предложил приготовить аппетитное запеченное мясо, завернутое в бекон, в окружении овощей.

«Идеально для Нового года и без хлопот! Когда мясо по-французски надоело, просто запекаю его в духовке», — сказал Василий.

По его словам, от этого блюда гости всегда в восторге. Кроме того, оно отлично смотрится на любом праздничном столе, хоть и готовится очень просто.

Ингредиенты: 1 свиная вырезка, небольшой кусочек тыквы, грибы вешенки, сырокопченый бекон, 3-4 штуки кураги, 4-5 оливок, 1 красная луковица, небольшой кусочек перца чили, несколько щепоток грузинской аджики, небольшой кусочек лимона, 2 зубчика чеснока, французская сладкая горчица (в зернах).

Небольшой кусок очищенной тыквы нарезать дольками и отправить в глубокую емкость. Добавить грибы вешенки, курагу, оливки, крупно нарубленный лук и немного чили. Все посыпать по вкусу грузинской аджикой, выдавить немного лимонного сока, добавить рубленый чеснок, приправить чуть-чуть растительным маслом. Все хорошо перемешать, высыпать овощи в керамическую форму для запекания и отправить в духовой шкаф на 200 градусах.

Свинину обрезать от лишнего, включая жир, сформировав ровный кусок. Посыпать свежемолотым перцем. Срезанный жир протопить на сковороде, сюда же положить мясо и по 10-15 секунд обжарить его с каждой стороны, обжигая еще и газовой горелкой. Смазать свинину горчицей.

Тонко порезать бекон или взять готовый. Разложить его по пергаменту так, чтобы в него можно было завернуть все мясо. Завернуть, спрятав концы бекона вовнутрь рулета.

Достать овощи из духовки, положить сверху них рулет швом вниз, выпекать 10 минут. Готовое мясо сразу не подавать к столу, дать ему напитаться соками. После того, как оно немного отдохнет, нарезать на кружки. Подать их вместе с овощами на стол.

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