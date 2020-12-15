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«Просто запекаю в духовке»: шеф-повар Емельяненко рассказал, как приготовить сочное мясо на Новый год

Он утверждает, что блюдо может с успехом заменить надоевшие традиционные угощения.

«Просто запекаю в духовке»: шеф-повар Емельяненко рассказал, как приготовить сочное мясо на Новый год
Емельяненко дал вкуснейший рецепт к Новому году. Кадр из шоу Gadget Chef.

Вкусно – не значит сложно! В этом уверен шеф-повар Василий Емельяненко, известный своими фуд-блогами и участием в многочисленный телевизионных проектах. На сей в раз на своем шоу Gadget Chef он предложил приготовить аппетитное запеченное мясо, завернутое в бекон, в окружении овощей.

Василий Емельяненко
Василий Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef.

«Идеально для Нового года и без хлопот! Когда мясо по-французски надоело, просто запекаю его в духовке», — сказал Василий.

По его словам, от этого блюда гости всегда в восторге. Кроме того, оно отлично смотрится на любом праздничном столе, хоть и готовится очень просто.

Ингредиенты: 1 свиная вырезка, небольшой кусочек тыквы, грибы вешенки, сырокопченый бекон, 3-4 штуки кураги, 4-5 оливок, 1 красная луковица, небольшой кусочек перца чили, несколько щепоток грузинской аджики, небольшой кусочек лимона, 2 зубчика чеснока, французская сладкая горчица (в зернах).

Мясо заворачивается в бекон при помощи пергамента.
Мясо заворачивается в бекон при помощи пергамента. Кадр из шоу Gadget Chef.

Небольшой кусок очищенной тыквы нарезать дольками и отправить в глубокую емкость. Добавить грибы вешенки, курагу, оливки, крупно нарубленный лук и немного чили. Все посыпать по вкусу грузинской аджикой, выдавить немного лимонного сока, добавить рубленый чеснок, приправить чуть-чуть растительным маслом. Все хорошо перемешать, высыпать овощи в керамическую форму для запекания и отправить в духовой шкаф на 200 градусах.

Рулет.
Рулет. Кадр из шоу Gadget Chef.

Свинину обрезать от лишнего, включая жир, сформировав ровный кусок. Посыпать свежемолотым перцем. Срезанный жир протопить на сковороде, сюда же положить мясо и по 10-15 секунд обжарить его с каждой стороны, обжигая еще и газовой горелкой. Смазать свинину горчицей.

Тонко порезать бекон или взять готовый. Разложить его по пергаменту так, чтобы в него можно было завернуть все мясо. Завернуть, спрятав концы бекона вовнутрь рулета.

Достать овощи из духовки, положить сверху них рулет швом вниз, выпекать 10 минут. Готовое мясо сразу не подавать к столу, дать ему напитаться соками. После того, как оно немного отдохнет, нарезать на кружки. Подать их вместе с овощами на стол.

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