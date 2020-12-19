Дьявольские яйца и другие рецепты закусок для новогоднего стола

Весь декабрь мы публикуем рецепты к празднику из популярных кулинарных программ. Сегодня это закуски из шоу британского шефа Джейми Оливера.

Коктейль из креветок

НАДО (на 5 порций): 4 ст. ложки оливкового масла · 700 г очищенных креветок · сок 2 лаймов · 1 ч. ложка цедры лайма · 1 свежий чили · 3 зубчика чеснока · 1 белая луковица · 200 г помидорок черри · 100 г оливок (в идеале фаршированных красным перцем) · пучок кинзы · соль-перец · 1 лайм для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Креветки обжариваем 3 — 5 минут на 2 ст. ложках оливкового масла на большой сковороде и перекладываем в миску.

2. В ту же сковороду добавляем сок лайма и цедру, нагреваем и переливаем в миску к креветкам.

3. Добавляем мелко нарезанные лук, чеснок и чили без семян, 2 ст. ложки оливкового масла, солим-перчим, перемешиваем и оставляем на 30 минут.

4. Добавляем половинки томатов, оливки и нарезанную кинзу. Убираем в холодильник на 1 час.

5. Раскладываем коктейль порционно в маленькие стаканы или бокалы для мартини, украшаем долькой лайма и подаем.

Запеченный фаршированный рулет из свиной лопатки.

НАДО (на 6 — 8 порций): 1 свиная лопатка · соль-перец · оливковое масло. Для начинки: 3 луковицы · горсть кедровых орешков · горсть изюма · 250 г куриной печени · 250 г свиного фарша · пучок шалфея (можно сухой) · пучок петрушки · пара веточек розмарина · соль-перец · половник глинтвейна (можно заварить из пакетика) · кулинарный шпагат · 1 большая морковь.

ГОТОВИМ:

1. Из лопатки вынимаем кость. Мясо надрезаем и разворачиваем, как книжку. Солим-перчим, энергично массируя мякоть.

2. Лук мелко шинкуем и жарим до матовости.

3. Добавляем нарезанную мелкими кубиками печень, фарш и орешки.

4. Добавляем промытый в кипятке изюм, обжариваем несколько минут.

5. Добавляем нарезанные петрушку и шалфей, глинтвейн и томим еще пару минут.

6. Выкладываем массу на лопатку и сворачиваем в рулет, перевязываем шпагатом.

7. На противень кладем половинки моркови и на них помещаем рулет — так он не пригорит снизу. Смазываем рулет оливковым маслом, солим-перчим.

8. Выпекаем 5,5 часа при температуре 180 °С, раз в полчаса поливая выделяющимся жиром.

9. Подаем, остудив и нарезав ломтями, вместе с овощным салатом.

Дьявольские яйца

Закуска из яиц и копченого лосося

НАДО (на 8 порций): 8 больших яиц · 30 г копченого лосося · пучок укропа · 1 щепотка кайенского перца.

Для майонеза: 1 желток · 2 ч. ложки дижонской горчицы · 20 мл лимонного сока · 100 мл оливкового масла · 100 мл подсолнечного масла · соль-перец.

ГОТОВИМ:

1. Яйца варим 6 минут на медленном огне, затем помещаем их в холодную воду. Чистим, делим на ровные половинки, желтки вынимаем и разминаем в миске.

2. Взбиваем погружным блендером майонез, смешав 2 вида масла, желток, горчицу, лимонный сок, соль и черный перец.

3. Добавляем к желткам 60 г майонеза.

4. Добавляем мелко нарезанные лосось и укроп, приправляем кайенским перцем, перемешиваем.

5. Массу выкладываем в белки с горкой, украшаем зеленью и подаем.

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