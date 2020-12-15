Котлетки от шефа: готовить их тающими во рту научил телеповар Ивлев

Котлеты – блюдо универсальное. Они уместны и к ежедневному столу, и к праздничному, их можно даже заморозить как в сыром, так и в готовом виде, а потом достать из холодильника в нужный момент. А еще ими можно удивить, если приготовить по рецепту ведущего шоу «На ножах» Константина Ивлева. Они получаются у шефа очень сочными и тающими во рту. Приготовим?

Нам понадобятся ингредиенты: 100 граммов телятины (можно взять любое другое мясо), 30 граммов лука-репки, 50 граммов сливочного масла, половинка яйца, 100 граммов панировочных сухарей, 60 граммов растительного масла, соль и перец по вкусу.

Лук порубить произвольно, обжарить на растительном масле на сильном огне, потом немного убавить температуру и добавить сливочного масла, потомить. Готовить до золотистого цвета. Снять с плиты, остудить.

Телятину прокрутить вместе с жареным луком в мясорубке, смешать с яйцом, солью и перцем и выбить фарш, бросая его руками на разделочную доску. Сформировать мокрыми руками котлетки, обвалять в панировке и обжарить на небольшом количестве растительного масла.

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