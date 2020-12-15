Ягодные лукошки с вишней: пошаговый рецепт с ценами и фото

На порцию из шести лукошек у нас ушло 174 рубля.

Главный шеф-повар телеканала СТС Александр Белькович предлагает приготовить ягодные лукошки с вишней. Вкусно и просто!

НАДО:

Мука 210 г (8 р.)

Яйцо 1 шт. (6 р.)

Разрыхлитель 1 ч. ложка (1 р.)

Сливочное масло 130 г (66 р.)

Замороженная вишня без косточек 200 г (87 р.)

Крахмал кукурузный 20 г (3 р.)

Сахар 80 г (3 р.)

Соль 1 щепотка

Итого: 6 ягодных лукошек = 174 р., 1 ягодное лукошко = 29 р.

Приготовление:

Смешиваем муку, сахар, разрыхлитель и добавляем щепотку соли. Важно, чтобы эти ингредиенты были комнатной температуры.

В полученную смесь добавляем размягченное сливочное масло и яйцо. После этого замешиваем тесто. Потом накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на полчаса.

Совет от шефа: «Тесто стоит отправить на 30 минут в холодильник, чтобы оно стало более плотное, эластичное и упругое».

Пока наше тесто прохлаждается – делаем начинку. Разогреваем на плите сковороду и добавляем туда 60 г сахара, и вишню.

Совет от шефа: «Слишком активно перемешивать вишню не стоит, иначе она превратится в кашу».

Как только вишня растает и обваляется в сахаре – вливаем разведенный в воде крахмал. Оставляет на огне еще на 1 минуту, чтобы масса загустела.

Переливаем начинку в отдельную тарелку и даем остыть.

Возвращаемся к тесту. Насыпаем на стол муку и раскатываем пласт средней толщины.

Далее вырезаем несколько кружков двух диаметров: для дна и бортиков, и крышечку из теста чуть большего диаметра.

В формочки кладем кружочек теста и пальцами распределяем по бортам и дну, оставив небольшие торчащие из формочки края.

После этого кладем в формочку по 1-1,5 ст. ложки начинки, накрываем крышечкой из теста и закрепляем края, слегка надавливая вилкой.

Совет от шефа: «Тесто не вздуется и начинка не вытечет, если сделать несколько отверстий в крышечке из теста».

Перекладываем лукошки на противень и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут.

Приятного аппетита!

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