Запекать, а не варить: телеповар Емельяненко раскрыл авторский секрет вкусного винегрета

У него есть несколько ингредиентов, которые делают знакомый салат особенным.

Участник «Кулинарного поединка» с Дмитрием Назаровым телеповар Василий Емельяненко поделился в эфире своего шоу Gadget Chef рецептом винегрета с авторскими ингредиентами.

«Он вам, бесспорно, понравится, и впредь вы будете готовить только по этому рецепту», — выразил уверенность шеф.

По его словам, особую изюминку салату дают маринованные грибочки, а также запеченные овощи, которые при нарезке лучше держат форму, чем вареные.

Ингредиенты: 1 свекла, 1 морковь, 1 картошка, 1 соленый огурец, половинка красной луковицы, ароматное кунжутное масло, 100 граммов маринованных опят, горошек консервированный, семечки без кожуры, 3 ветки тимьяна, 1,5 зубчика чеснока, соль по вкусу, растительное масло.

Запечь овощи. На лист фольги положить ветку тимьяна, половинку порезанного зубчика чеснока и свеклу. Свеклу посолить, полить небольшим количеством растительного масла и завернуть в фольгу. Морковь и картофель завернуть по такому же принципу отдельно на других листах фольги.

Овощи в фольге выложить на противень и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Запеченные овощи очистить, нарезать кубиками, соленый огурец тоже порубить. Красный лук нашинковать очень мелко. Все овощи соединить в салатнике, приправить кунжутным ароматным маслом и перемешать. В миску добавить маринованные опята, немного консервированного горошка, посолить, размешать.

«Аппетитный и очень вкусный салат выкладываем на тарелку, посыпаем для хруста семечками и подаем к столу», — сказал Василий.

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